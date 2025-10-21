El bloque de concejales de Unión por la Patria de Mar Chiquita presentó un proyecto de resolución para que se implementen obras y medidas de seguridad vial en el tramo de la Ruta Provincial N° 11 que une Santa Clara del Mar con Mar del Plata. La iniciativa será tratada este miércoles en el Concejo Deliberante, durante la sesión que se desarrollará en Coronel Vidal.

El pedido surge a raíz de los graves siniestros ocurridos el 8 de octubre en inmediaciones del kilómetro 503, frente al GADA 601, donde se registraron dos accidentes con pocas horas de diferencia. En uno de ellos, una menor perdió la vida; en el otro, un vehículo despistó y chocó contra una columna.

El proyecto solicita a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires que evalúe e implemente medidas integrales de seguridad. Entre ellas, la instalación de barreras tipo “New Jersey”, mejoras en la señalización vertical y horizontal, refuerzo de la iluminación y mantenimiento de la calzada.

Además, se propone enviar copia de la resolución al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y a las autoridades provinciales y locales de Seguridad Vial y Defensa Civil, en resguardo del interés público y la seguridad comunitaria.

El tramo Santa Clara–Mar del Plata ha sido escenario de numerosos accidentes en los últimos años, muchos de ellos con consecuencias fatales, por lo que vecinos y automovilistas reclaman una intervención urgente.

