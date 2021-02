Un grupo de vecinos de Roque Peréz inició en 2017 un pedido por la vuelta del servicio de 50 km que une Lobos y Saladillo, tramo que atraviesa a ocho localidades, entre ellas Lobos, Laguna de Lobos, Roque Peréz, Del Carril, Cazón y Saladillo.

En diálogo con LaNoticia1.com, Damián Grasetti, explicó que hoy en día son entre 4.000 y 5.000 los vecinos de su localidad que se sumaron al pedido y 50.000 en total de la traza completa, entre ellos 8.000 estudiantes.

“Cuando iniciamos esto en 2017, que fue el último tren que pasó, se fueron sumando los vecinos y los pueblos. Arrancó como un pedido local y se hizo viral. En el gobierno de Macri dejaron de mandar los trenes, pasaban dos por semana, de un día para el otro no pasaron más”, relató Grasetti.

Allí fue cuando comenzaron con el pedido de que comiencen a circular dos o tres servicios diarios Saladillo-Lobos y un cuatro que sea un tren estudiantil para que los chicos puedan estudiar en Lobos “donde hay un Centro de Formación Profesional”, explicó el vecino.

“Así los chicos podrían estudiar por medio del tren, pedimos que activen la circulación en la zona, como hay en la Universidad de La Plata porque acá estamos literalmente aislados, no tenemos otra cosa que no sean combis o colectivos que salen una fortuna”, se quejó Grasetti.

En este sentido explicó que con el tren “la gente podría viajar tranquilamente a Lobos y de ahí hay otro ramal para ir a Capital inclusive” y es que entre los beneficios que nombra el impulsor del reclamo señaló: “Teniendo el tren estamos conectados con todos los pueblos, esto genera desde que los chicos puedan estudiar hasta economías regionales, que la gente pueda viajar a hacerse un estudio médico”.

“Que la gente pueda tomarse el tren un día o ir hasta Saladillo o Lobos a visitar un familiar. Yo tengo conocidos que no pueden hacerse estudios porque no tienen en qué ir cuando tenemos las vías férreas en perfecta condiciones. Hay gente que quiere ir a hacer una compra a Capital y no puede porque sale $4.000 un remis y con el tren $400”, detalló.

El pedido formal lo realizaron en 2018 cuando le hicieron llegar al entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich un pedido con casi 12 mil firmas que habían juntado aunque “no le dieron mucha importancia”, lamentó el vecino.

El cambio de gobierno significa una nueva esperanza para este grupo que busca volver a estar conectado. “Estamos intentando llegar a alguien del Ministerio de Transporte, Trenes Argentinos con la intención de que nos reciban, estamos en eso, están abriendo ramales en otros lados y tenemos la esperanza de que nos escuchen acá ya que somos muchos vecinos pidiéndole”, continuó.

A modo de ejemplo, Grasetti señaló: “Estamos cerca de Navarro y a Navarro volvió, a Carlos Casares, a Junín, están abriendo los trenes y estamos en la espera aca todavia, cada vez se suma más gente y hay más demanda”