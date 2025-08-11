Pigüé: Asesinaron a un joven de una puñalada en la calle
Según las primeras versiones, el hombre de 25 años, identificado como Raúl Oscar Barragán, fue acuchillado tras una discusión en la vía pública.
Un joven fue asesinado este sábado por la noche en Pigüé, Partido de Saavedra, cuando dos hombres lo interceptaron y, tras una discusión en la calle, uno de ellos lo atacó con un arma blanca.
El episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Paunero y Pilcomayo, y la víctima fue identificada como Raúl Oscar Barragán, de 25 años.
Vale destacar que el hombre, tras ser agredido, fue trasladado de urgencia al hospital local, pero la lesión comprometió la vena femoral, provocando una hemorragia que derivó en su muerte poco después.
La investigación está a cargo de la Fiscalía local y de la DDI.
