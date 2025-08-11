Un joven fue asesinado este sábado por la noche en Pigüé, Partido de Saavedra, cuando dos hombres lo interceptaron y, tras una discusión en la calle, uno de ellos lo atacó con un arma blanca.

El episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Paunero y Pilcomayo, y la víctima fue identificada como Raúl Oscar Barragán, de 25 años.

Vale destacar que el hombre, tras ser agredido, fue trasladado de urgencia al hospital local, pero la lesión comprometió la vena femoral, provocando una hemorragia que derivó en su muerte poco después.

La investigación está a cargo de la Fiscalía local y de la DDI.

