El distrito de Pila, gobernado por Sebastián Walker (Unión por la Patria), no tendrá al menos por los próximos dos años oposición en el Concejo deliberante.

Ads

Tras su holgado triunfo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre (56,19% frente a 25,07 de Somos Buenos Aires y 18,74% de La Libertad Avanza), Fuerza Patria obtuvo las tres bancas en juego del Concejo. También las dos sillas en disputa en el Consejo Escolar.

La situación es única en la provincia ya que Pila es el único distrito con todos los concejales del mismo espacio político que el Ejecutivo Municipal.

Ads

Los ediles que asumen y representarán al peronismo local son Manuela Martínez Miranda, Elisandro Arbio y Luisina Menconi. En tanto que Nelson Jáuregui Moreno y María Florencia Daley ocupan los cargos en el Consejo Escolar.

Puede interesarte

Ads