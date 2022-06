"El Gordo" Valor (70) fue demorado cuando caminaba por el barrio Lagomarsino de el mencionado partido de la zona norte de conurbano junto a otro hombre y, al ser identificado, surgió que tenía un pedido de comparendo porque no había asistido a una citación judicial a la que estaba convocado.

"Me veo involucrado porque llevé al dueño de la casa en mi coche y cuando vino la Policía nos llevó a todos presos", sostuvo este miércoles en declaraciones televisivas.

Según las fuentes de caso, Valor, con domicilio en Villa Rosa, Pilar, poseía hasta hace días un pedido de paradero activo para comparecer a un juicio por un homicidio cometido el 3 de diciembre pasado, a pedido de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín.

"En la comisaría explico todo, pero me dijeron 'vos tenés antecedentes y te vamos a notificar de todo, tenés que esperar', y pasaron las horas y me incomodé porque ya viví estar atrás de una reja. Me quedé un par de horas sufriendo mucho frío y cosas que no tengo que andar pasando", dijo.

Tras ser notificado de ello, el ex líder de la "Superbanda" quedó en libertad y la información sobre el trámite fue remitida esta mañana a la sede judicial que requirió su presencia.

A su vez, Valor desmintió que haya sido detenido por robar una casa y afirmó que viene "haciendo buena letra, desde hace muchos años".