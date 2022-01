Brian era un joven de 22 años de San Francisco Solano, que había ido con su hermana Paula a bailar a un boliche de Pilar. Sin embargo, a la salida, una patota de cinco personas lo agarró a golpes hasta terminar con su vida.

Ahora, los familiares amigos responsabilizan al boliche por lo que pasó y están pidiendo que alguno de los dueños les de una respuesta, pero al todavía no haber logrado hablar con ellos comenzaron a atacar la puerta del local.

Una de las hermanas de Brian denunció desde la movilización: "Mi hermano salia de un boliche contento esa noche y lo mataron como un perro, el dueño del boliche cerró el porton y no fue capaz de llamar a un patrullero. Dos horas mi hermano tirado muerto aca. No es la primera vez que pasa. Lo mataron acá, le robaron a mi hermana, a el no le pudieron sacar el celular".

Paula, otra de las hermanas y testigo del hecho con quien el joven había salido esa noche a bailar relató: "Salimos de aca, una banda de minas y hombres lo invitaron a pelear a mi hermano, yo tratando de calmar el quilombo. No conociamos a nadie, de la nada".

"Un chabon dijo "somos 5" y le dije que eramos dos nada mas, una mina me empezo a pegar, se la devolví, nos caimos al piso, mi hermano me levanta, le dije que fueramos a casa y le pregunté si tenia mi billetera, cuando se va le pegan ahi, no vi cómo, yo estaba con la moto. Una mujer le tiró un piedrazo", dijo entre llantos la joven.

Las protestas terminaron en piedrazos al frente del local y con la intervención de infantería que reprimió a los manifestantes con gases lacrimógenos.

Tras las primeras investigaciones para dar con los autores del hecho, la policía pudo identificar al vehículo en el que se trasladaban los atacantes.

Fue entonces que el fiscal Gonzalo Agüero emitió una orden de allanamiento y secuestro de urgencia en un domicilio de Escobar y se estableció que quien conducía el vehículo al momento del sangriento hecho era un joven de 22 años, quien no se encontraba en su domicilio.

Finalmente se lo detuvo en su lugar de trabajo y los policías buscan ahora a los demás integrantes de la patota.