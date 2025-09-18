Pilar: ex trabajadores de ILVA bloquean accesos al Parque Industrial tras 300 despidos y generan demoras en Panamericana
Los manifestantes bloquean los accesos con cubiertas y bombos. Rechazan las 300 cesantías y generan largas filas en la autopista.
Los despedidos de la planta de porcelanato ILVA mantienen desde esta madrugada un bloqueo total en los tres accesos al Parque Industrial de Pilar. No dejan pasar a camiones, colectivos, autos ni peatones. La medida se da en rechazo a las 300 cesantías confirmadas días atrás.
Los manifestantes instalaron quema de cubiertas y redoblaron los bombos en los accesos de avenida Frondizi, la entrada por Fátima (country CUBA) y el camino de tránsito liviano conocido como El Petrel. A diferencia del corte realizado la semana pasada, esta vez tampoco permiten el ingreso de motos ni de trabajadores a pie.
Segúnb publicó El Diario de Pilar, la protesta ya genera un fuerte impacto en la zona: sobre la autopista se acumulan filas de camiones y colectivos, mientras cientos de empleados esperan poder entrar al complejo. Muchos se ven obligados a caminar al costado de la ruta para acercarse a sus puestos de trabajo.
La crisis en ILVA —empresa dedicada a la producción de porcelanato— se desató a partir de los despidos masivos anunciados días atrás, lo que motivó una serie de protestas que se vienen intensificando en Pilar.
