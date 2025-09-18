Los despedidos de la planta de porcelanato ILVA mantienen desde esta madrugada un bloqueo total en los tres accesos al Parque Industrial de Pilar. No dejan pasar a camiones, colectivos, autos ni peatones. La medida se da en rechazo a las 300 cesantías confirmadas días atrás.

Los manifestantes instalaron quema de cubiertas y redoblaron los bombos en los accesos de avenida Frondizi, la entrada por Fátima (country CUBA) y el camino de tránsito liviano conocido como El Petrel. A diferencia del corte realizado la semana pasada, esta vez tampoco permiten el ingreso de motos ni de trabajadores a pie.

Segúnb publicó El Diario de Pilar, la protesta ya genera un fuerte impacto en la zona: sobre la autopista se acumulan filas de camiones y colectivos, mientras cientos de empleados esperan poder entrar al complejo. Muchos se ven obligados a caminar al costado de la ruta para acercarse a sus puestos de trabajo.

La crisis en ILVA —empresa dedicada a la producción de porcelanato— se desató a partir de los despidos masivos anunciados días atrás, lo que motivó una serie de protestas que se vienen intensificando en Pilar.

REITERAMOS / Trabajadores despedidos de la empresa ILVA mantienen cortados desde esta madrugada los tres accesos al Parque Industrial. Largas filas de camiones y colectivos sobre la autopista y trabajadores caminando por la ruta al no poder llegar a sus trabajos. pic.twitter.com/xfWwFSiMi7 — Pilar a Diario (@pilaradiario) September 18, 2025

Los 300 trabajadores despedidos de cerámica Ilva, de la familia Zanon, cortan ahora el acceso al Parque Industrial de Pilar. pic.twitter.com/hiLFaR5Zwi — Graciela Moreno (@Gracielmoreno) September 18, 2025

🚨AHORA🚨

Trabajadores de ILVA cortan los tres accesos al Parque Industrial de Pilar. La empresa despidió a 300 obreros y ayer no concurrió a la audiencia citada en el Ministerio de Trabajo bonaerense. pic.twitter.com/09nMF1slXb — Diego Schejtman (@dschejtman) September 18, 2025

CONGESTIÓN EN #PANAMERICANA RAMAL PILAR ⛔

Demoras al norte desde km 58, ante el bloqueo a los 3 accesos al Parque Industrial de Pilar, por #piquete de trabajadores despedidos de la empresa de cerámicos ILVA.https://t.co/LjWd3dIZ2b

📲 @oasis_delsur pic.twitter.com/JYDFZOZy8E — Jota Leonetti | Transito 🚘 (@jotaleonetti) September 18, 2025

Los trabajadores de Ilva cortan las 3 entradas al Parque Industrial de Pilar. La patronal viola sistemáticamente la conciliación obligatoria, a ésto se le suma que los han dejado sin la obra social, también adeudan el pago de la quincena. Un cierre ilegal que deja más de 300… pic.twitter.com/OY3ghwVdKa — Prensa Obrera (@prensaobrera) September 18, 2025

Trabajadores de ILVA cortan los acceso al Parque Industrial de Pilar. La empresa incumple con la Conciliación Obligatoria, dejando afuera de la planta a los 300 despedidos, mientras busca nuevos empleados ultra precarizados. Además, les cortó la Obra Social. pic.twitter.com/0YEehZ5Z9z — Pablo Busch (@pablobusch) September 18, 2025

#ahora Trabajadores despedidos de Ilva cortan desde la madrugada los tres accesos al Parque Industrial de Pilar. Demoras en el #tránsito pic.twitter.com/uft8PmJD8D — Diario Resumen (@DiarioResumen) September 18, 2025

