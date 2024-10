La joven víctima tiene 19 años y es una vecina del partido de José C. Paz. Se encuentra internada en el hospital de Pilar.

La pasajera sufrió un violento intento de asalto en la tarde de este jueves (17 de octubre) cuando fue arrojada del tren en movimiento por parte del ladrón y terminó golpeando contra un poste.

Luego fue trasladada por personal del SAME, al hospital de la zona donde se constató que sufrió la pérdida de piezas dentarias (incisivos superiores) y una fractura de cráneo. No obstante la dureza de las heridas, no corre riesgo de vida.

En tanto que el delincuente fue detenido a metros de la estación por personal de la Policía Federal Argentina, en la intersección de Paillette y las vías.

El hombre, de 35 años, está domiciliado en calle Los Olivos a 300 metros de la estación ferroviaria y se sospecha que es el autor de varios arrebatos cometidos dentro del ferrocarril.