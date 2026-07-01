El municipio de Pilar volverá a convertirse en punto de encuentro para los hinchas de la Selección argentina . La propuesta será este viernes en la Plaza 12 de Octubre, con entrada libre y gratuita.

Ads

Puede interesarte

La cita será en el Paseo del Centro, sobre la intersección de San Martín y Bolívar, donde desde las 15.00 comenzarán las actividades organizadas para acompañar una nueva jornada del Mundial y alentar a la "Scaloneta" en comunidad.

Entre las propuestas habrá un espacio para el intercambio de figuritas del álbum del Mundial, una actividad que volvió a reunir a chicos y grandes durante la competencia. Además, los asistentes podrán participar de sorteos con premios vinculados al fútbol, entre ellos figuritas, camisetas y pelotas.

Ads

La programación también incluirá la transmisión en pantalla gigante del encuentro entre Australia y Egipto, previsto para las 15.00, como antesala del partido más esperado de la jornada.

A las 19.00 llegará el momento central con la proyección del cruce entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial. La iniciativa busca que vecinos, familias y grupos de amigos puedan compartir el partido en un ambiente festivo y con el tradicional aliento albiceleste.

Ads

Desde el Municipio invitaron a los asistentes a concurrir con la camiseta de la Selección, banderas y otros elementos con los colores celeste y blanco para darle marco a una jornada que promete reunir a cientos de hinchas.