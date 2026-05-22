“Hablar salva vidas”. Con ese mensaje como bandera, familiares, vecinos y organizaciones de Pilar realizarán una jornada abierta para concientizar sobre la donación de órganos y tejidos, especialmente en el ámbito pediátrico.

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La actividad se llevará adelante el sábado 30 de mayo, desde las 10 horas, en el corredor aeróbico ubicado en la intersección de las calles Vuelta de Obligado e Yrigoyen, en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos.

La convocatoria incluye una caminata comunitaria y distintas actividades para informar y generar conciencia sobre la importancia de donar. Según difundieron los organizadores, habrá charlas sobre donación, postas de salud, información para chicos y grandes y espacios para conocer cómo trabajan los hospitales en torno a los trasplantes.

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La jornada surgió a partir de la historia de Felipe, el bebé pilarense cuya lucha por un trasplante de corazón conmovió a la comunidad y fue difundida por LANOTICIA1.COM en 2025. Tras recibir finalmente el órgano que necesitaba para vivir, su familia decidió impulsar una actividad para generar conciencia sobre la importancia de la donación pediátrica y acompañar a otras familias que atraviesan situaciones similares.

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En agosto de 2025, la familia había relatado el difícil camino que atravesaban mientras Felipe permanecía internado en el Hospital Garrahan, en lista de emergencia nacional debido a una miocardiopatía dilatada. Finalmente, el pequeño recibió el trasplante que necesitaba para seguir viviendo, y hoy su historia se convirtió también en un mensaje de esperanza y concientización.

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“La donación pediátrica transforma historias y construye futuros”, remarcan los flyers del evento, que también destacan un dato impactante: actualmente hay alrededor de 200 niños en Argentina esperando un trasplante.

Desde la organización invitan a las familias a participar con carteles, globos y mensajes para visibilizar la importancia de la donación de órganos. “Cada paso que damos suma conciencia, suma solidaridad, suma vida”, expresaron.

Además, quienes asistan podrán acercarse a recibir materiales informativos y conversar con profesionales y familias atravesadas por experiencias vinculadas a los trasplantes.

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La familia de Felipe también continúa compartiendo información y su experiencia a través de la cuenta de Instagram “@elcorazondefeli”, desde donde impulsan campañas de concientización sobre la donación pediátrica.