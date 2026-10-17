La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes de Pinamar aprobó modificaciones al Código Tributario Municipal que establecen nuevos derechos para la inscripción de vehículos todoterreno no registrables, como UTV, ATV, motocross y otros de similares características.

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La medida apunta a identificar esos rodados mediante el Registro Único Municipal e incorpora un nuevo ingreso para las arcas municipales.

La ordenanza establece un derecho de 300 módulos para la inscripción inicial, que incluye el registro del vehículo y la entrega de las placas identificatorias. La renovación será anual y tendrá un costo de 200 módulos, mientras que la reposición de las placas se fijó en 100 módulos.

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La normativa también contempla exenciones de la tasa ambiental para los vehículos inscriptos en el registro municipal que hayan abonado los derechos correspondientes.

Ya está abierto el Registro Municipal de UTV, cuatriciclos y motos

Desde el 1° de diciembre de 2026, todos los UTV, cuatriciclos y motos que no tengan chapa patente deberán estar inscriptos en el Registro Municipal para circular por el Partido de Pinamar. El trámite es 100% online.

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El registro permite identificar a cada vehículo, vincularlo con su titular y mejorar los controles de circulación en todo el partido. El objetivo es que todos los vehículos que circulan puedan identificarse a simple vista. Con lectores de patente, controles e infracciones digitales, se puede controlar más rápido y sancionar a quien no respeta las normas.

Todos los UTV, cuatriciclos y motos que no tengan chapa patente, sean de residentes o de turistas deberán registrarse. Cada vehículo se registra por separado, sin importar cuántos tenga a su nombre el titular.

Se entregan 2 chapas identificatorias por vehículo para UTV y cuatriciclos y, para Motos, un QR identificatorio según las características del vehículo.

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“El registro no es solo para la Frontera. Habilita a circular por todos los corredores habilitados del Partido de Pinamar. La Frontera es uno de los espacios donde habrá controles específicos. En UTV se puede viajar con acompañante. En cuatriciclo y moto, no”, se indicó.

Valores

Los valores se calculan en módulos y se actualizan con el valor vigente del módulo ($590 a octubre de 2026). Incluyen la Tasa de Salud del 16%.

Inscripción (alta y juego de chapas): $205.320

Renovación anual (desde el 2° año): $136.880

Reposición de chapa: $68.440

La Ecotasa (Tasa Ambiental) es un tributo municipal destinado a remediar y mantener los médanos costeros. La pagan las camionetas 4×4 y las motos con patente que quieran ingresar a la Frontera Norte y Sur.

Semanal: $55.607,50

Mensual: $106.937,50

Temporada (15/11 al 30/04): $320.812,50

Anual: $427.750

No pagan Ecotasa: Los UTV y cuatriciclos inscriptos en el Registro Municipal; los vehículos municipalizados en el Partido de Pinamar, que tampoco tienen que hacer el registro; quienes no ingresen a la Frontera.

El registro financia su propio sistema operativo: plataforma, personal, identificación, chapas, lectoras, infraestructura tecnológica, controles, sistema de infracciones, cartelería y campañas de prevención. La Ecotasa se destina a la remediación, el mantenimiento y el cuidado de los médanos y del ambiente.

Paso a paso del registro