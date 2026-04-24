El Concejo Deliberante de Pinamar en su última sesión un aumento del 21% en el boleto de colectivo a partir de mayo, con los nueve votos afirmativos de Juntos y La Libertad Avanza, y cinco negativos de los ediles del peronismo.

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A partir del proyecto se mantiene el descuento del 60% para los residentes que cuenten con tarjeta SUBE registrada.

El beneficio también lo podrán percibir los trabajadores registrados no residentes que se desempeñen en el municipio y que presenten una serie de documentación, informó El Telégrafo.

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Violeta Saquilán, concejal de Unión por la Patria, fue la vocera del rechazo durante la sesión: “No creo que los ciudadanos hayan tenido un aumento del 21% en sus sueldos para poder afrontar esto”.

Asimismo, la edil tildó de “despropósito” el aumento y consideró que el servicio es “bastante deficiente”.

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Tarifa no residentes

1. Sección Pinamar Pinamar $3.176,35

2. Sección Pinamar – Ostende $3.705,84

3. Sección Pinamar – Valeria $4.764,64

4. Sección Pinamar – Cariló $5.294,06

5. Sección Pinamar – Golf (Línea 2) $3.705,84

6. Sección Pinamar-Pinamar (Línea 2) $3.176,35

Tarifa residentes

Sobre la tarifa de no residentes, y a partir del aumento del boleto del 21% que aprobó el Concejo Deliberante, se aplica un 60% de descuento a los residentes de Pinamar. Esto siempre y cuando tengan la tarjeta SUBE registrada. En este caso, la tarifa -a partir del 1 de mayo cuando entre en vigencia- será la siguiente:

1. Sección Pinamar – Pinamar $1.270,54

2. Sección Pinamar – Ostende $1.482,33

3. Sección Pinamar – Valeria $1.905,86

4. Sección Pinamar – Cariló $2.117,62

5. Sección Pinamar – Golf (Línea 2) $1.482,33

6. Sección Pinamar – Pinamar (Línea 2) $1.270,54

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Trabajadores no residentes

Para obtener el beneficio de la tarifa de residentes, los trabajadores deben estar registrados y mantener relación de dependencia en “algún establecimiento con domicilio en el partido de Pinamar”.