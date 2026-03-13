El Municipio de Pinamar anunció la eliminación del 3% de la tasa vial aplicada a los combustibles durante la temporada de verano, una medida que beneficiará directamente a residentes, trabajadores y turistas que circulan por el Partido.

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La decisión fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante y, según destacaron desde la comuna que gobierna Juan Ibarguren, “forma parte de una política orientada a mejorar la competitividad del destino y acompañar el movimiento económico de la ciudad durante los meses de mayor actividad”.

La denominada tasa vial fue incorporada al Código Tributario municipal en 2023 y establecía un cargo del 3% sobre el precio libre de impuestos de cada litro de combustible expendido en estaciones de servicio del Partido de Pinamar, aplicándose durante los meses de mayor circulación turística, entre noviembre y abril.

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“Con la eliminación de este tributo durante la temporada, el gobierno municipal busca aliviar el costo del combustible y favorecer la movilidad en uno de los destinos turísticos más importantes de la costa atlántica”, señalan.

Asimismo, desde el Municipio destacaron que “la medida apunta a acompañar el desarrollo económico local, fortalecer la actividad turística y generar mejores condiciones para quienes viven, trabajan o eligen Pinamar durante el verano”.

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