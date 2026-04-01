Un nuevo conflicto político sacude a Pinamar. El exsecretario de Turismo, Lucas Ventoso, denunció al intendente Juan Ibarguren y al actual secretario de Gobierno, Francisco Martín Montes, por presuntas irregularidades vinculadas al uso de un espacio público municipal.

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Según informó Pinamar24, la presentación fue realizada ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD), donde Ventoso solicitó que se analicen posibles responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales dentro del Departamento Ejecutivo.

El eje de la denuncia apunta a la explotación de una escuela de fútbol en un predio del Polideportivo municipal. De acuerdo al escrito, el espacio había sido otorgado en comodato gratuito al Club Atlético San Vicente, pero luego habría sido subcontratado de manera onerosa.

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Siempre según la denuncia, Montes —quien al momento de los hechos se desempeñaba como tesorero municipal— habría firmado un contrato para explotar comercialmente la actividad, percibiendo ingresos por el cobro de cuotas a los alumnos. La escuela estaría vinculada a una filial de River Plate y los pagos se habrían realizado tanto en efectivo como mediante transferencias.

Ventoso también cuestionó que la propia Municipalidad promocionara la escuela desde sus canales oficiales, pese a tratarse de una actividad arancelada. Para el exfuncionario, esto evidenciaría una superposición entre intereses públicos y privados.

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En la presentación se detalla además que el contrato contemplaba una explotación por cinco años, con posibilidad de prórroga, y que el concesionario retenía la mayor parte de los ingresos generados.

Ante este escenario, el exsecretario pidió que el Concejo Deliberante cite a Ibarguren y a Montes a una interpelación formal, y advirtió que los concejales podrían estar obligados a impulsar una denuncia penal si consideran que existen elementos suficientes.

El expediente ya ingresó al HCD y abre un nuevo frente político en el distrito. Ahora, serán los concejales quienes deberán definir si avanzan con una investigación institucional o si el caso queda en el terreno de la disputa política.