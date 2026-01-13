El acusado habría falsificado comprobantes de las transferencias de pago por casi $6 millones, mientras se encontraba de vacaciones en Pinamar junto a sus dos hijos.

La detención del hombre, quien utilizaba una aplicación para generar constancias de transferencia falsas, fue por parte de la UFID N°5 de Pinamar.

La investigación se inició a partir de la denuncia del dueño del balneario "Neruda", según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas. El comerciante comprobó que el acusado, mostró un comprobante trucho del pago de más de $1.5 millones por trece días para el alquiler de una carpa.

De la misma forma habría accionado en el parador de dicho balneario, donde gastó más de $900 mil. El denunciante explicó que constató del fraude al realizar la conciliación de ingresos, que demostró que no se había acreditado el pago.

El Ministerio Público Fiscal solicitó la detención del acusado, quien en ese momento se encontraba en el restaurante "De Muru". En la dependencia policial, la gerente de dicho comercio se acercó y denunció que gastó más de $600 mil en cuatro comidas y que siempre presentó comprobantes falsos.

Posteriormente, se realizó un allanamiento en el hotel “San Remo” donde el acusado y sus hijos, de 10 y 12 años, se alojaban durante sus vacaciones desde fines de noviembre. En la requisa, se secuestraron un celular y documentación.

Los menores fueron puestos a resguardo hasta que un familiar se hizo presente en la ciudad para quedar a cargo de su cuidado.

Durante dicho operativo se sumó una nueva denuncia. Se trata de la encargada del hotel, quien refirió que para el hospedaje también utilizó comprobantes truchos por un monto total de $3.350.000.