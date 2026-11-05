Un operativo de control vehicular permitió detectar a un conductor que circulaba con un nivel de alcohol en sangre superior al máximo que puede registrar el alcoholímetro, en el acceso a Pinamar.

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El procedimiento se realizó este miércoles 4 de noviembre sobre la Ruta 11, a la altura del kilómetro 393. Allí, personal de Policía Vial, junto con agentes de Tránsito municipal y de la Sección Alcoholemia, interceptó una camioneta Toyota Hilux.

Al someter al conductor, de 47 años, al test de alcoholemia, el dispositivo arrojó un resultado que superó su capacidad máxima de medición. Por definición, la prueba fue considerada positiva.

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Ante esa situación, las autoridades labraron el acta de infracción correspondiente, en el marco de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, y procedieron al secuestro de la licencia de conducir.

Según publicó el medio local CNM noticias, la camioneta pudo continuar circulando con un conductor alternativo. En el procedimiento intervino el Juzgado de Faltas de Pinamar.

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