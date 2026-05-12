El Concejo Deliberante de Pinamar presentó el primer chatbot legislativo del país, una herramienta innovadora desarrollada para facilitar el acceso a la información pública y acercar el funcionamiento legislativo a la comunidad.

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A través de inteligencia artificial, el chatbot permite realizar consultas vinculadas a normativa vigente, conocer la composición del HCD y sus distintas comisiones, además de acceder a información sobre procedimientos y trámites legislativos.

Entre sus funciones, las personas podrán consultar ordenanzas específicas, por ejemplo, la normativa relacionada al riego, así como también obtener orientación sobre cómo tramitar una Declaración de Interés Municipal, entre otros procesos administrativos y legislativos.

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Según se indicó, esta nueva herramienta busca “optimizar el acceso a la información de manera rápida, simple y accesible, fortaleciendo la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana dentro del ámbito legislativo local”.

“Con esta incorporación, el HCD de Pinamar se posiciona como pionero en la implementación de tecnologías aplicadas a la gestión legislativa y al vínculo con la comunidad”, se destacó desde el cuerpo legislativo local.

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