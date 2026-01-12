Otra vez rugbiers involucrados en una golpiza a la salida de un baile en enero en la costa atlántica. Ocurrió en la madrugada del sábado (10 de enero) en Ostende, partido de Pinamar.

La pelea a trompadas fue protagonizada por jóvenes de Córdoba y Santa Fe y dejó tres heridos y tres detenidos. Los aprehendidos son todos oriundos de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Dos de ellos tienen 18 años, mientras que uno es menor de edad que fue entregado a un adulto responsable.

Los apresados son jugadores de Cure Rugby Club de Río Cuarto. Incluso uno de ellos fue integrante del seleccionado juvenil de la provincia. Todos están imputados de lesiones leves.

Según trascendió, los dos grupos compartían el mismo complejo de departamentos e hicieron la “previa” con alcohol y música fuerte juntos antes de salir a bailar a “Boutique”. El dueño del lugar los echó por la música y salieron caminando hacia el local bailable.

Siete cuadras antes de llegar, en Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno, la situación se descontroló. Según reconstruyeron los investigadores, los jóvenes ya estaban bastante alcoholizados cuando ocurrió el detonante. “A los cordobeses, si les tocás el pelo de una determinada manera, tienen que pelearse. Y uno de los santafesinos le tocó el pelo a un rugbier, se desconocieron y comenzaron a los golpes”, detallaron testigos a Infobae.

Las víctimas son tres jóvenes de Casilda, Santa Fe, de 18, 19 y 20 años. Todos recibieron asistencia médica por hematomas y contusiones varias. Uno de ellos fue derivado al hospital de Pinamar, donde le realizaron curaciones y le dieron el alta.