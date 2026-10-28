La entrada a Trenque Lauquen quedó en el centro de una polémica en redes sociales después de que el arco de ingreso por el acceso García Salinas apareciera pintado de azul y amarillo, los colores de Boca Juniors, en la semana del Superclásico ante River Plate.

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La imagen despertó comentarios de vecinos que interpretaron la combinación como un guiño al club xeneize. Sin embargo, desde el municipio aclararon que la pintura todavía está en proceso y que los colores actuales corresponden al fondo de una intervención muralística que se realiza con motivo del 150° aniversario de la ciudad.

La explicación fue difundida por el medio local Oesteba, que planteó la incógnita sobre cómo quedará finalmente el arco y si la obra incluirá alguna pincelada roja y blanca, en referencia a River.

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En los comentarios de la publicación hubo opiniones divididas. Carla Araujo cuestionó la elección de los colores: “¿No había otros colores más lindos? Con lo linda que es la entrada”. En cambio, Mercedes Rincón expresó una opinión favorable: “Hermoso va quedando”.

También hubo críticas al aspecto de la intervención. Stella Reymon comentó: “No es algo que me quite el sueño, pero es horrible. Tantos colores más lindos hay”. Silvana Olguin, por su parte, propuso otra alternativa: “Más que de Boca tendría que ser de Argentina. Colores celeste y blanco en las columnas”.

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La discusión también incluyó cuestionamientos sobre las prioridades del municipio y el dinero destinado a la obra. Victoria Fuentes puso en duda la importancia de la intervención, mientras que Elsa Machicote preguntó cuánto dinero se estaba gastando y señaló que había otras prioridades.

Por ahora, desde el municipio aclararon que el trabajo no está terminado y que el azul y amarillo corresponden al fondo de la intervención artística por los 150 años de la ciudad. El aspecto definitivo del arco todavía está por verse.