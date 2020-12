Tras un acuerdo en conjunto con el Gobierno nacional las compañías de telecomunicaciones ofrecerán 4 servicios básicos los cuales serán obligatorios si un usuario cumple con los requisitos. Estiman que son unos 10 millones de personas los que pueden acceder.

Los Planes Básicos Universales, PBU, tendrán una reducción de entre el 30% y el 50% del valor actual de los planes más económicos que actualmente se ofrecen las compañías. La más económica será un plan de solo $150 por mes.

Este último contempla solo el acceso a telefonía celular, SMS y mensajería de texto por WhatsApp ilimitada, pero sin acceso a videos ni fotos. Si se quiere obtener conectividad, añadiendo $200 mensuales se podrá contar con 1 Giga de Internet, por lo que en total serían $350. También se podrán comprar a 18 pesos por día 50 MB.

En cuanto al incremento del 5% que regirá desde enero para el resto de los planes de internet, telefonía fija y móvil, y televisión paga (incluye satelital), el titular de Enacom Claudio Ambrosini reconoció que las empresas estás disconformes con esa alza permitida, ya que reclaman un aumento del 20% de una sola vez, pero remarcó que seguirán las negociaciones y en los próximos meses podría haber nuevos incrementos.

Requisitos para acceder al PBU de 150 pesos por mes:

- Jubilados, Jubiladas, Pensionados y Pensionadas, con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, como así también sus hijos entre 16 y 18 años.

- Trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, como así también sus hijos entre 16 y 18 años.

- Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y sus hijos entre 16 y 18 años.

- Beneficiarios de la Asignación Universal por Embarazo y sus hijos entre 16 y 18 años.

- Pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, como así también sus hijos entre 16 y 18 años.

- Monotributo Social como así también sus hijos entre 16 y 18 años.

- Trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptos e inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles como así también sus hijos-as/tenencia de entre 16 y 18 años.

- Beneficiarios de seguro de desempleo como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.

Beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844) como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.

- Usuarios y usuarias que perciban una beca del Programa Progresar.

- Personas que se encuentren desocupadas o se desempeñen en la economía informal, como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.

- Beneficiarias y beneficiarios de programas sociales, como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.

- Clubes de Barrio y de Pueblo que se encuentren registrados conforme lo dispuesto por la Ley 27.098.

- Asociaciones de Bomberos Voluntarios definidas por la Ley 25.054 como entes de primer grado y que se encuentren registrados en los términos de dicha ley.

- Entidades de Bien Público definidas por la Ley 27.218 como: asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal que llevan adelante programas de promoción y protección de derechos o desarrollan actividades de ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por los servicios que prestan, debiendo estar inscriptas ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC).

Telefonía fija

Se diseñó una propuesta de $380 mensuales que incluye 300 minutos de llamadas locales y de larga distancia, llamadas entrantes sin límites, llamadas libres a números 0800 y otros de emergencia.

Internet fijo

Sin incluir la tecnología satelital -por lo cual queda exceptuada la empresa DirectTV-, las compañías que tengan más de 50.000 cuentas deberán ofrecer en la zona del AMBA conexiones de hasta 10 megabits por segundo a $700 por mes; mientras que en el resto del país deben ofrecer hasta 5 megabits por ese mismo valor.

Los prestadores que posean entre 2.000 y 50.000 accesos totales deberán ofrecer conexiones de 5 megabits por segundo a un valor de $700 mensuales. En su defecto, los usuarios podrán optar por acceder a otro plan de menor velocidad ofrecido por la compañía, con un descuento del 30% en el precio. Las empresas pymes y cooperativas que tienen menos de 2.000 clientes (accesos totales) deberán ofrecer planes de 2 megabits por segundo a un valor de $600 por mes.

En el marco del lanzamiento del plan, el Ente Nacional de Comunicaciones se comprometió a entregar Aportes No Reembolsables a las cooperativas y pymes que necesiten invertir para poder ofrecer a los usuarios 5 megabits en sus redes

TV Paga

El Gobierno dispuso que deberán ofrecer planes con descuento sobre el plan de menor valor que tenían en oferta al 31 de julio pasado, que será del 20% en las empresas que tienen entre 30.000 y 100.000 abonados; del 25% para las que tienen entre 100.000 y 500.000 cuentas y de 30% en el caso de la compañías que cuentan con más de 500.000 clientes.