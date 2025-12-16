Con la llegada del verano 2026 y el aumento de consultas para vacacionar en la costa bonaerense, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires lanzó una alerta dirigida a las familias que buscan alquileres temporarios: crecen las estafas inmobiliarias, principalmente a través de redes sociales.

Ads

Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, el Partido de La Costa y otros destinos turísticos de la Provincia vuelven a ser los más elegidos. Pero, en paralelo al movimiento turístico, cada temporada se repite un problema que deja a cientos de bonaerenses sin vacaciones y con importantes pérdidas económicas.

Según advirtieron desde Martilleros BA, la mayoría de las estafas se concreta mediante publicaciones falsas en redes sociales, donde se ofrecen inmuebles atractivos a precios tentadores, con pocas exigencias y contratación inmediata. En muchos casos, las propiedades no existen o no coinciden con lo prometido en los avisos.

Ads

Puede interesarte

“Todos los veranos aparecen familias que fueron víctimas de fraudes al alquilar sin conocer a la persona o la supuesta inmobiliaria que ofrece el inmueble”, explicó Luis Colao, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires.

El dirigente bonaerense detalló que algunas estafas se realizan con fotos de propiedades inexistentes, mientras que en otros casos se reutilizan imágenes de inmuebles reales que están en alquiler oficial, pero son publicadas en perfiles falsos. “Con un simple contacto por WhatsApp logran consumar la estafa a los futuros veraneantes”, advirtió.

Colao también señaló que las maniobras se volvieron más sofisticadas en los últimos años. “Inmuebles atractivos, precios bajos y pocas condiciones son el anzuelo perfecto. Hoy incluso se utilizan herramientas de Inteligencia Artificial para generar engaños cada vez más difíciles de detectar”, sostuvo.

Ante este escenario, el Colegio remarcó la importancia de contratar siempre a través de una inmobiliaria habilitada y con un martillero matriculado, una recomendación clave para reducir el riesgo de caer en estafas. “Un profesional matriculado brinda seguridad jurídica, identidad fehaciente y cuenta con el respaldo de un Colegio que regula y controla su actividad”, subrayó Colao.

Ads

Como recomendación concreta, desde Martilleros BA aconsejan verificar quién ofrece el inmueble antes de dejar una seña o reserva. Si interviene una inmobiliaria, se puede constatar si el profesional está debidamente matriculado a través del registro oficial disponible en el sitio web del Colegio provincial y de los colegios departamentales.

La advertencia apunta especialmente a los bonaerenses que planifican sus vacaciones con anticipación y buscan ofertas por redes sociales. En plena temporada alta, chequear datos, desconfiar de precios irreales y evitar decisiones apuradas puede evitar un mal momento y asegurar un descanso sin sobresaltos.

👎🏻 Chau vacaciones

🏡 La casa que alquilaste por internet NO EXISTE

🚫 No te arriesgues



🔑 Al momento de realizar una operación inmobiliaria

🙏🏻 Hacelo con un Martillero y Corredor Público Colegiado

📚 El conocimiento SÍ importa

💪🏻 Y también el respaldo de un Colegio Profesional pic.twitter.com/Upmizmmioz — Martilleros BA (@MartillerosBA) December 3, 2025