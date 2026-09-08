Platense atraviesa el momento más importante de su historia internacional. En su primera participación en la Copa Libertadores, el Calamar ya se metió entre los ocho mejores equipos del continente y este martes tendrá por delante otro desafío mayúsculo: enfrentar a Fluminense en el Maracaná, por la ida de los cuartos de final.

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El equipo dirigido por Martín Palermo terminó segundo en su grupo y luego dejó en el camino a Coquimbo Unido en los octavos de final, en una serie que se definió por penales. Ahora deberá afrontar una llave de 180 minutos ante uno de los equipos brasileños más importantes del continente.

Pero Platense ya sabe lo que significa ganar en Brasil.

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Una noche inolvidable en San Pablo

El 27 de mayo, el Calamar visitó a Corinthians por la fase de grupos de la Libertadores. Después de haber caído 2-0 en Vicente López, necesitaba una reacción para mantener sus chances de clasificación.

Y consiguió mucho más.

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Platense se impuso 2-0 en San Pablo, con dos goles de Franco Zapiola, y consiguió una de las victorias más importantes de su historia. Aquel triunfo no solo le permitió avanzar a los octavos de final: también confirmó que el equipo podía competir en escenarios de máxima exigencia.

Ahora, apenas unos meses después, vuelve a Brasil.

Y el escenario será todavía más imponente.

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Fluminense y un plantel lleno de estrellas

Del otro lado estará un Fluminense que reúne nombres capaces de marcar diferencias en cualquier partido. El equipo dirigido por Marcão cuenta con una mezcla de experiencia, jerarquía y talento individual que obliga a Platense a jugar un partido casi perfecto.

La figura más emblemática es Thiago Silva, histórico defensor brasileño y uno de los grandes referentes de su generación. A sus 42 años, el zaguero sigue siendo una pieza importante de un equipo que apuesta por su experiencia para afrontar las instancias decisivas.

Pero no es el único nombre de peso.

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En el mediocampo aparece Paulo Henrique Ganso, dueño de una zurda privilegiada y encargado de aportar creatividad en los metros finales. A su lado puede aparecer Hércules, mientras que por las bandas el Flu tiene futbolistas capaces de romper líneas como Yeferson Soteldo y Kevin Serna.

Y arriba estará Hulk, una verdadera amenaza por potencia y capacidad de definición.

El conjunto brasileño llega además en un buen momento: volvió al cuarto puesto del Brasileirao después de derrotar 1-0 a Vasco da Gama y afronta la serie invicto desde la llegada de Marcão.

El Maracaná, frente a frente

Desde las 19.00, Platense visitará al Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido se disputará en el mítico Maracaná, mientras que la revancha será el martes 15 de septiembre en Vicente López.

La diferencia de jerarquía individual es evidente. Pero el Calamar ya demostró que puede competir contra rivales que, en los papeles, aparecen como favoritos.

La receta volverá a ser la misma: orden, concentración, sacrificio y contundencia.

Fluminense tendrá la obligación de asumir el protagonismo por jugar como local. Platense intentará aprovechar cada espacio y cada oportunidad, como ya lo hizo ante Corinthians.

El “matagigantes” que se ganó su apodo

Para entender por qué Platense llega a este partido con la ilusión intacta hay que retroceder hasta el Apertura 2025.

Fue entonces cuando nació con fuerza el apodo de “matagigantes”. En aquella inolvidable campaña, el Calamar eliminó a Racing en Avellaneda, luego dejó en el camino a River en el Monumental y finalmente derrotó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro para meterse en la final.

Tres gigantes del fútbol argentino. Tres estadios emblemáticos. Y tres golpes lejos de Vicente López.

La campaña terminó con Platense consagrándose campeón del Apertura 2025, el primer título de Primera División de su historia.

Un año después, aquella identidad parece haberse trasladado al plano internacional.

Primero fue Peñarol en Montevideo y luego Corinthians en San Pablo.

Ahora es Fluminense en el Maracaná.

El desafío es enorme, pero también lo es la oportunidad. Platense ya está entre los ocho mejores equipos de América en su debut absoluto en la Libertadores. Si consigue superar esta serie, alcanzará las semifinales del máximo torneo continental.

El “matagigantes” vuelve a Brasil.

Esta vez no será San Pablo.

Será el Maracaná.

Y Platense va por otra de esas noches que pueden quedar para siempre entre las páginas más doradas de su historia.