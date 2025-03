La tragedia golpeó a Bahía Blanca, pero la solidaridad respondió con fuerza. En Vicente López, el Club Atlético Platense se convirtió en un centro de ayuda donde hinchas, socios y vecinos se movilizaron sin descanso. En pocas horas, la cantidad de donaciones superó todas las expectativas, colapsando el espacio disponible. "Lo que estamos viviendo es impresionante", dijeron desde Platense Ayuda, el programa solidario del club que encabeza esta cruzada.

La convocatoria de la Asociación del Fútbol Argentino fue el detonante. Desde el domingo, clubes de toda la provincia abrieron sus puertas para recibir donaciones. En el caso del Calamar, la respuesta fue inmediata gracias a Platense Ayuda, una iniciativa con experiencia en acciones solidarias, como la asistencia a damnificados por las inundaciones en el Litoral en 2024, además de sus campañas habituales, como Frío Cero, las colectas de sangre y la recolección de juguetes para el Día del Niño. Sin embargo, ni en sus operativos más exitosos se había visto una reacción de esta magnitud.

En Zufriategui 2021, donde funciona la sede social de la institución, la actividad fue incesante. "Desde el domingo 9 de marzo, la gente no para de venir con donaciones. Se formaron filas de autos con personas dejando alimentos, ropa, productos de higiene. Llenamos por completo las aulas de la vieja escuela del club donde ahora se cursa el Plan Fines y se dictan clases de apoyo escolar", contó a LANOTICIA1.COM Carlos Tantone, director de Platense Ayuda. La situación fue tal que este martes 12 debieron suspender la recepción momentáneamente para reorganizar el espacio.

"La verdad, yo no esperaba tanto, pero no me sorprende la solidaridad de la gente", agregó Román Druchas, de la comisión directiva del club. "Nos quedamos sin lugar, tenemos tres aulas repletas y muchísima mercadería en otras partes de la sede. Lo más emocionante es que también se acercó gente que no es de Platense, vecinos de Vicente López, Saavedra y Villa Urquiza, que vinieron a colaborar sin dudarlo".

"Fue emocionante ver tanta gente de nuestras zonas de influencia, vecinos que han venido a colaborar sin ser hinchas de Platense".

El lunes, la primera entrega salió en la camioneta utilitaria del club rumbo al Club Olimpo de Bahía Blanca, donde comenzaron a distribuir la ayuda. "Los siguientes envíos serán en camiones de Gendarmería Nacional porque el volumen de donaciones superó nuestra capacidad de traslado", explicó Tantone. Según explicó el dirigente, la colecta estaba pensada para continuar hasta el viernes 15, priorizando calzado, agua, alimentos no perecederos y elementos de limpieza e higiene personal.

"Platense es familia", dice el lema del club, y esta vez la frase cobra más sentido que nunca. "Ahora nos toca a nosotros ayudar a las familias de Bahía Blanca", reflexiona Carlos ante los micrófonos de nuestro portal. “Esto es lo que nos define, y lo que queremos seguir contagiando. La gente confía en nosotros porque sabe que todo lo que se junta llega a destino. La solidaridad no tiene techo”, cerró por su parte Román.

En cada caja, en cada bolsa, en cada mano tendida, hay mucho más que donaciones: hay un mensaje de esperanza teñido con los colores marrón y blanco. Platense demuestra, una vez más, que la verdadera grandeza no se mide solamente en títulos, sino en el compromiso con quienes más lo necesitan.