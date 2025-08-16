Platense se llevó un gran triunfo ante San Lorenzo pero el protagonista fue el árbitro: las polémicas expulsiones
En Vicente López, el campeón sacó a relucir su garra y ganó el partido por 2 a 1. El referí, Beligoy, tomó decisiones que no conformaron a nadie.
En un duelo por la quinta fecha del Torneo Clausura, Platense logró una victoria contundente ante San Lorenzo como local, imponiéndose por 2-1 en el estadio Ciudad de Vicente López.
El triunfo del “Calamar” tuvo a Ronaldo Martínez como protagonista, autor de un doblete, marcando el primero a los 5 minutos tras un error defensivo de San Lorenzo y el segundo en tiempo agregado del primer tiempo. En el medio, Elías Báez había igualado transitoriamente con un cabezazo, pero no pudo torcer el resultado final.
Polémico arbitraje de Beligoy
El árbitro del encuentro expulsó a Ignacio Vázquez por doble amarilla por estas jugadas:
Luego, con otra decisión polémica, expulsó a Alexis Cuello dejando a los equipos con 10 jugadores:
El arbitro se retiró del estadio sin brindar declaraciones:
