En un duelo por la quinta fecha del Torneo Clausura, Platense logró una victoria contundente ante San Lorenzo como local, imponiéndose por 2-1 en el estadio Ciudad de Vicente López.

El triunfo del “Calamar” tuvo a Ronaldo Martínez como protagonista, autor de un doblete, marcando el primero a los 5 minutos tras un error defensivo de San Lorenzo y el segundo en tiempo agregado del primer tiempo. En el medio, Elías Báez había igualado transitoriamente con un cabezazo, pero no pudo torcer el resultado final.

"Martínez"



Porque el paraguayo marcó los dos goles para la victoria de Platense sobre San Lorenzo por 2-1.pic.twitter.com/hQsWMKaXLu — Es Tendencia AR (@EsTendenciaAR) August 16, 2025

Polémico arbitraje de Beligoy

El árbitro del encuentro expulsó a Ignacio Vázquez por doble amarilla por estas jugadas:

Insólita la roja que le sacaron a Nacho Vázquez, insólita en todo sentido.



Sebastián Martínez Beligoy, el sobrino de Federico, es un pésimo árbitro y está ahí puesto a dedo. Esto es el futbol argentino de Tapia.pic.twitter.com/qoENe0CwN2 — SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) August 16, 2025

Luego, con otra decisión polémica, expulsó a Alexis Cuello dejando a los equipos con 10 jugadores:

Viendo la jugada por cámara no es ni por asomo doble amarilla para Cuello.



Es un desastre el arbitraje del sobrino de Beligoy. Totalmente condicionado por la expulsión de Nacho Vázquez. pic.twitter.com/mRfmkCjXIu — Román (@RomanKotler) August 16, 2025

El arbitro se retiró del estadio sin brindar declaraciones:

🤫 Sin dar declaraciones, así se retiró Martínez Beligoy, el árbitro de Platense vs. San Lorenzo. pic.twitter.com/2x9YBvvGMi — Mundo Azulgrana (@MundoAzulgrana) August 16, 2025