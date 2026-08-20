Platense sigue haciendo historia: Clasificó a Cuartos de Final de la Copa Libertadores y se medirá con Fluminense
El Calamar ya se encuentra entre los ocho mejores equipos de América tras derrotar a Coquimbo en una definición por penales para el infarto.
En Chile, Platense y Coquimbo igualaron 0-0 por la vuelta de los octavos de final del certamen continental, pero los de Vicente López avanzaron al imponerse por 7-6 en la definición desde los doce pasos.
De esta manera, el Calamar jugará por primera vez una instancia de Cuartos de Final de Copa Libertadores.
Será contra el poderoso Fluminense, de Río de Janeiro, en septiembre.
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