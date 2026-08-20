En Chile, Platense y Coquimbo igualaron 0-0 por la vuelta de los octavos de final del certamen continental, pero los de Vicente López avanzaron al imponerse por 7-6 en la definición desde los doce pasos.

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De esta manera, el Calamar jugará por primera vez una instancia de Cuartos de Final de Copa Libertadores.

Será contra el poderoso Fluminense, de Río de Janeiro, en septiembre.

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🤯🇦🇷 ¡PLATENSE ELIMINÓ A COQUIMBO UNIDO Y ESTA EN LOS 4TOS DE LIBERTADORES!



HISTORICO LO DE PLATENSE. pic.twitter.com/H6Yd9470ye — FutbolTactico (@DataTactica) August 20, 2026

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