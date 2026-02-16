Platense rescató un empate 0-0 ante Boca Juniors en La Bombonera y se llevó los aplausos por su orden y actitud. En el primer tiempo, Juan Ignacio Saborido tuvo la oportunidad más clara del partido para el Calamar: su remate pegó en el palo y evitó que el equipo visitante se adelantara en el marcador.

El Xeneize dominó la posesión pero careció de claridad en el último tramo. Los cambios de Claudio Úbeda no lograron mejorar la falta de contundencia, mientras que Platense aprovechó sus chances en contragolpes y se mostró sólido en defensa.

Entre los momentos destacados, además del remate de Saborido, Maximiliano Amarfil y Franco Zapiola probaron al arquero Agustín Marchesín, pero no pudieron abrir el marcador. Por su parte, Boca tuvo intentos de Lucas Janson y Miguel Merentiel que se fueron cerca del arco, y Edinson Cavani ingresó en el segundo tiempo sin poder inclinar la balanza.

El empate deja a Boca Juniors en una situación complicada en el Torneo Apertura, mientras que Platense suma un punto valioso fuera de casa. El próximo duelo del Xeneize frente a Racing será clave para definir la continuidad de Úbeda al frente del equipo.

