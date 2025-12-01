El Club Atlético Platense, institución emblemática de Vicente López y último campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional, eligió este domingo a Gastón Arcieri como nuevo presidente. La elección se realizó con lista única: Frente Platense Unido, que obtuvo 776 votos sobre poco más de 800 socios que se acercaron a votar. El dirigente sucederá a Sebastián Ordóñez y tendrá mandato hasta 2028.

La lista surgió de la unión de las agrupaciones Platense Vuelve, 25 de Mayo de 1905, De Galván a Primera y Calamares Unidos. La conducción se completará con los expresidentes Pablo Bianchini (vicepresidente 1°) y Sebastián Ordóñez (vicepresidente 2°), además de Fernando Wendt (vicepresidente 3°). La asunción oficial será el 10 de diciembre.

Arcieri habló con el medio partidario Deportense tras el triunfo y marcó que el Trofeo de Campeones -que podría darle al Marrón su segunda estrella- es su prioridad inmediata: “Estamos trabajando muy fuerte para el 20 de diciembre. El plantel está viajando a Mar del Plata para una mini pretemporada y cuando volvamos ya tenemos acordado un predio nuevo para mejorar las condiciones de entrenamiento”.

➜ Sobre un padrón de 3300 socios habilitados para poder votar, 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨́𝐧 𝐀𝐫𝐜𝐢𝐞𝐫𝐢 se convirtió en el nuevo Presidente con 776 sufragios. Además, hubo 34 en blanco y 44 impugnados.



👤 El nuevo mandamás estará acompañado por los Vicepresidentes Pablo Bianchini (1°),… pic.twitter.com/lX933jUfPl — Club Atlético Platense (@caplatense) November 30, 2025

Sobre su llegada al cargo, el nuevo presidente destacó el proceso que lo trajo hasta acá: “De chico uno sueña con jugar en Platense, no con ser dirigente. Hace nueve años decidí aportar mi granito desde este lado porque no estaba conforme con la realidad del club. Esta responsabilidad es colectiva: la historia de Platense demuestra que cuando estamos juntos logramos cosas”.

Arcieri también hizo foco en la necesidad de ampliar el apoyo social. “Hoy hay alrededor de 8.000 socios, de los cuales 6.000 están al día. Competimos con clubes que tienen una masa societaria mucho mayor. Lo ideal sería en algún momento duplicar ese número. Vamos a trabajar en campañas y facilitarle al hincha su ingreso”, remarcó.

Por último, dejó un mensaje al hincha calamar: “Gracias por el apoyo. Me dicen que votó más gente que en la última elección y eso es muy valioso. Prometo dejar todo por el club. El objetivo es seguir creciendo y que el título logrado no sea un hecho puntual, sino un punto de partida”.