Un nuevo proyecto presentado en la Legislatura bonaerense busca establecer la obligatoriedad de contar con infraestructura de accesibilidad en todos los balnearios turísticos de la costa marítima de la provincia de Buenos Aires.

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La iniciativa fue impulsada por el diputado Juan Malpeli, de Fuerza Patria, y propone que los establecimientos públicos y privados dispongan de elementos que permitan a las personas con discapacidad o movilidad reducida llegar de manera segura hasta la arena y acceder al agua.

Sillas anfibias y pasarelas accesibles

Entre los requisitos planteados aparece la obligación de contar, como mínimo, con una silla anfibia y pasarelas accesibles que conecten el sector de ingreso con la zona de la orilla.

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Las sillas anfibias permiten trasladar a personas con movilidad reducida sobre la arena y facilitar su ingreso al agua. El proyecto establece que su utilización deberá ser gratuita para quienes la requieran.

Además, los concesionarios y administradores de los balnearios deberán garantizar que el personal encargado de la atención en la playa reciba capacitación básica para asistir y brindar un trato adecuado a las personas con movilidad reducida.

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Qué argumentó Malpeli

El legislador sostuvo que actualmente existen iniciativas de accesibilidad en distintos municipios y balnearios, pero planteó que su implementación no es uniforme en toda la provincia.

Según la fundamentación de la propuesta, General Pueyrredón, Monte Hermoso y el Partido de La Costa ya cuentan con puntos accesibles en diferentes playas.

Malpeli planteó que la intención es establecer un marco provincial que evite que el acceso a estos dispositivos dependa del municipio en el que se encuentre cada visitante.

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Multas de hasta 1.000 salarios

El proyecto también contempla un régimen de sanciones para los concesionarios o titulares de balnearios que no cumplan con las condiciones establecidas.

Las multas previstas van desde uno hasta 1.000 salarios básicos de la administración pública provincial, de acuerdo con el texto de la iniciativa difundido públicamente.

La propuesta plantea además que la incorporación de estos elementos debe ser considerada como parte de las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad en los espacios turísticos costeros.

Un debate que ya tuvo antecedentes

La iniciativa de Malpeli se suma a otros proyectos que buscaron avanzar sobre la accesibilidad de las playas bonaerenses.

La legislación provincial ya contempla disposiciones específicas vinculadas con los balnearios. La normativa vigente establece que los balnearios de la Provincia deben contar con al menos una silla anfibia para uso gratuito de personas con discapacidad motriz, además de cartelería indicativa y personal capacitado.

A su vez, en 2025 fue presentado en Diputados un proyecto para crear el sello “Playa Accesible”, mientras que en años anteriores también hubo iniciativas orientadas a garantizar el acceso de personas con movilidad reducida a las playas.

Por otra parte, en agosto de 2026 ingresó al Senado bonaerense otro proyecto, de la senadora Laura Clark y la senadora Mónica Macha, que propone establecer un régimen de turismo accesible para la Provincia y actualmente se encuentra en estudio en comisión.

De avanzar la propuesta, el debate legislativo pondrá nuevamente en discusión qué condiciones de accesibilidad deben garantizar los balnearios bonaerenses y quiénes deberán asumir los costos de su implementación.