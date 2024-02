En una de las playas locales, un perro callejero conocido como “Rubio”, protagonizó un episodio que trajo polémica y la intervención del intendente, Arturo Rojas. Según el guardavida involucrado, el can, estaba mordiendo a personas y niños.

"El perrito estaba muy alterado, se echaba y cuando pasaba alguien los tarasconeaba. Por eso decidimos atarlo, con la soga del torpedo, y cuando me fui a agarrar me mordió a mí, no es grave, pero queríamos que no pasara a mayores", expresó el guardavida Marcelo Paz a nden.com.ar.

El bañero aseguró que no golpeó al animal y negó acusaciones de maltrato. El momento quedó grabado en un video:

Esto motivó que la Comunidad de Ayuda Animal de Necochea emitiera un comunicado:

"Rubio es un perro comunitario, que hace años deambula por distintos barrios de la ciudad. Ante esta situación un grupo de guardavidas intentó sujetarlo. Para ello usaron la fuerza física y violenta. Lo sujetaron, lo durmieron con cloroformo, lo ataron totalmente y le dieron una paliza fenomenal".

El guardavida negó el uso de cloroformo: "Apenas tenemos en el botiquín curitas y agua oxigenada”.

El episodio tomó estado público y provocó la intervención del intendente Arturo Rojas:

“Habiendo tomado conocimiento de un episodio de violencia hacia “Rubio”, un perro comunitario que deambula por distintos sectores de nuestra ciudad y que es muy conocido entre los vecinos y las vecinas de esas zonas, decidí dar instrucciones a mi equipo de funcionarios para que formulen la denuncia penal correspondiente y se investigue el caso en particular, poniendo de manifiesto mi TOTAL REPUDIO hacia cualquier tipo de maltrato animal”.