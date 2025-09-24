El usuario libertario Mati Smith 🇦🇷 (@Trumperizar), conocido en X (antes Twitter) por su militancia digital a favor de Javier Milei, generó revuelo al compartir un video de jóvenes cortando el pelo en la vereda en Merlo, pleno Conurbano bonaerense. Junto a las imágenes escribió: “En el Conurbano se puso de moda cortar el pelo en vereda. Somos la India de occidente gracias al Kirchnerismo”.

El tuit, que buscó responsabilizar al kirchnerismo por la postal de precariedad, fue rápidamente cuestionado. Decenas de usuarios aclararon que no se trataba de una movida política, sino de un acto solidario de un grupo de chicos que ofrecen cortes gratuitos a personas en situación de calle.

Uno de ellos, Franco (@Franco_lk93), contó: “El pibe que organizó lo del video se llama Brandon, es un acto de bondad que hizo con sus compañeros, les corta el pelo a los que no les alcanza para un corte. Lo sé porque es un amigo”.

En el Conurbano se puso de moda cortar el pelo en vereda.



Somos la India de occidente gracias al Kirchnerismo. pic.twitter.com/F1gAVIIfbj — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) September 24, 2025

En la misma línea, Marta Vernaz (@VernazMart51622) explicó: “Son peluqueros que salen a la calle a cortar el pelo en forma gratuita a los que viven en situación de calle, es un gran gesto de cooperación con aquellos que no tienen nada”.

Otros usuarios apuntaron directamente contra Smith. Gian (@gian_scop) le respondió: “Si tuvieras dos dedos de frente te darías cuenta que le están cortando el pelo a gente en situación de calle. Podrías copiar vos la actitud del pibe y empezar a hacer algo por el otro”.

Incluso hubo quienes remarcaron el error de atribuir la situación al kirchnerismo. uɐ̗uɹǝH (@Heto_rres) ironizó: “¿Kirchnerismo? Hace ya dos años gobierna Javito”. Mientras que Facundo Domingo Díaz de Carreras (@FaacuBorras) señaló: “Gobierna Milei, pasa eso porque no tienen plata ni para el local, está todo muy caro y hay poco trabajo”.

El origen del video en TikTok

Lo curioso es que el video que desató la polémica había sido publicado originalmente en TikTok por la cuenta @orozcobriann, que lo compartió con un mensaje bien distinto: “Son crack”. Allí, lejos de las críticas, los comentarios fueron de apoyo y reconocimiento.

“La verdad que los felicito, hay que aprender de ellos que no se fijan si los políticos están o no, sus padres deben estar muy orgullosos”, escribió Maru 💞 🦋. “Admirable los chicos, por muchos más con empatía”, sumó Perla Beatriz Obregón. “Qué genios los chicos 👏👏👏”, celebró @vane.bri.fran.joy.noha.

En contraste con la intención de la publicación, la polémica terminó por visibilizar la acción solidaria de un grupo de jóvenes que cada semana ofrece su oficio a quienes más lo necesitan en las calles de Merlo.