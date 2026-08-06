Polémica en el Senado: cuestionan a Joaquín Benegas Lynch por tener una empresa vinculada al negocio de tierras
El senador de La Libertad Avanza quedó en el centro de las críticas del peronismo antes del debate por la Ley de Propiedad Privada. Desde la oposición plantearon un posible conflicto de intereses y el legislador defendió su actividad privada.
El senador nacional Joaquín Benegas Lynch, de La Libertad Avanza, quedó en el centro de la polémica antes de la sesión en la que la Cámara alta debate el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que trascendiera que es fundador y socio gerente de una empresa vinculada al asesoramiento en operaciones inmobiliarias rurales y administración de campos.
La situación generó cuestionamientos desde el peronismo. La senadora Juliana Di Tullio presentó un pedido ante la vicepresidenta Victoria Villarruel para que Benegas Lynch sea apartado del debate, al considerar que existe un presunto conflicto de intereses por su actividad empresarial.
Según trascendió, el legislador libertario está vinculado a Glocal Terra SRL, una firma dedicada al asesoramiento de inversores, administración de campos y valorización de propiedades rurales.
Desde la oposición sostienen que cualquier modificación normativa sobre tierras podría tener impacto en la actividad de la empresa, mientras que Benegas Lynch rechazó los cuestionamientos y afirmó que su participación en el sector privado está declarada.
La respuesta de Benegas Lynch
El senador reconoció su vínculo con la empresa y sostuvo que no existe incompatibilidad con su función legislativa.
“Hace más de 20 años que trabajo en el sector, soy socio fundador y mayoritario de esta empresa desde hace seis años”, explicó.
Además, defendió el proyecto que impulsa el Gobierno nacional y aseguró que la iniciativa busca impedir la compra de tierras por parte de Estados extranjeros, pero permitir la inversión privada.
“Mi voto está a la vista y mi actividad también. El que quiera discutir el proyecto, lo discuto con gusto”, sostuvo.
La controversia suma tensión a una sesión marcada por el debate sobre la propiedad privada, los cambios en el régimen de tierras y las movilizaciones convocadas frente al Congreso.
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