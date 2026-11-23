La regulación de la venta de churros en las playas de Pinamar abrió un nuevo frente de discusión. Churros El Topo cuestionó la Ordenanza N.º 7336/2026, que modifica el sistema de comercialización ambulante en el frente marítimo y establece un esquema de licitaciones dividido en cinco sectores.

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La empresa difundió un comunicado en el que reclamó revisar la normativa y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la competencia, los precios y las fuentes de trabajo. La firma lleva 13 años de actividad en el partido y actualmente cuenta con seis locales, cinco de ellos abiertos durante todo el año.

Según explicó la compañía, el nuevo mecanismo contempla la adjudicación de una churrería habilitada en cada una de las cinco zonas en las que se dividirá la costa. Los espacios restantes podrán ser licitados por terceros, aunque no necesariamente se trate de comerciantes del rubro.

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Uno de los principales cuestionamientos apunta a que los vendedores deberán pertenecer a Pinamar, con una participación del 10% correspondiente a General Madariaga. Desde El Topo consideraron que estas condiciones restringen la posibilidad de trabajar en distintos sectores del distrito.

"Si nosotros licitamos Pinamar Norte y vos estás en Valeria o Cariló, no nos vas a poder comprar nuestros churros en la playa", ejemplificaron desde la empresa.

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Cuestionamientos a la competencia y los precios

Otro de los puntos señalados por la firma es la posibilidad de que el nuevo esquema incorpore intermediarios entre los fabricantes y los consumidores. En ese sentido, advirtieron que la mercadería podría encarecerse al agregarse un eslabón a la cadena de comercialización.

Desde la empresa también cuestionaron que, en lugar de otorgar permisos a distintos vendedores y reforzar los controles municipales, se delegue parte de esa dinámica en los adjudicatarios de las licitaciones.

"En vez de dar permisos, dejar que todas las churrerías compitan y controlar, les dejan el control a los adjudicatarios", expresaron.

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Además, manifestaron su malestar por no haber sido convocados a participar de las discusiones sobre el nuevo sistema, pese a su trayectoria comercial en la ciudad.

El respaldo de Diego Valenzuela y la respuesta de la empresa

El planteo de Churros El Topo recibió el respaldo del senador bonaerense de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela, quien se pronunció sobre la controversia a través de las redes sociales.

"Comparto esta preocupación. Toda norma que restrinja la competencia termina perjudicando a los consumidores y limitando las oportunidades de trabajo", sostuvo el legislador.

Comparto esta preocupación. Toda norma que restrinja la competencia termina perjudicando a los consumidores, y limitando las oportunidades de trabajo. — Diego Valenzuela (@dievalen) November 21, 2026

La empresa agradeció el acompañamiento, aunque aprovechó para marcar diferencias con los representantes locales de ese espacio político.

"Los ediles de LLA de Pinamar no comparten tu preocupación. Valoro tu opinión", respondió la firma.