El oficialismo del Frente de Todos presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para regular la tenencia de mascotas. Desde la oposición plantearon que la iniciativa carece de claridad y señalaron algunos puntos polémicos.

“Es una problemática y claramente hay que buscar solución, no es un tema fácil de resolver. Creo que la ordenanza avanza en muchas potestades que el Estado no tiene: si tengo un perro en mi casa, no sale, plantear que el Estado puede venir a mirar, como dice la ordenanza, si tengo condiciones para tenerlo, que si fuera que determinan que no, el perro deberá ir a una perrera y si encuentran un perro que no reclama nadie, lo terminan sacrificando. Me parece que son miradas que avanzan sobre otros derechos”, expresó el concejal de Juntos Raúl Sancho al medio local El Lugareño.

Además, aseguró que la ordenanza “pretende implantar de manera compulsiva chips a mascotas”.

El legislador apuntó contra la perrera municipal: “Es un desastre. Hay una falta de recursos tremenda. Hay situaciones en las que frente a perros sueltos, la gente llama a Zoonosis y le dicen que no lo levantarán, porque no tienen lugar o medios y ahora presentan una ordenanza diciendo que levantarán a todos los perros que estén en la calle”.