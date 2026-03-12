Polémicos vuelos: El Gobierno nacional cerró filas para respaldar a Manuel Adorni
Se trata de uno de los funcionarios más cercanos al presidente, Javier Milei, y a la secretaria general, Karina Milei. "Ánimo Adorni", escribió el mandatario.
En medio de las críticas por el viaje en el avión presidencial y su vuelo de vacaciones a Punta del Este, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, salió a respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
"Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos", escribió en su cuenta oficial de X la hermana del presidente.
Adorni es uno de los dirigentes más cercanos a Karina. En tanto, luego por la misma red social se expresó el presidente Javier Milei. “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian…ÁNIMO Manuel Adorni...!!!”, publicó.
De esta forma, el Gobierno rompió el silencio con un tema sensible a La Libertad Avanza como lo es el uso de fondos públicos tanto para el pago de los salarios y gastos de los funcionarios, con el trasfondo del discurso de equilibrio y austeridad en las cuentas públicas.
Otros funcionarios luego se sumaron a respaldar a Adorni como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que también lo hizo a través de un mensaje en redes sociales. "Ayer, hoy y siempre junto a Manuel Adorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediaticos orquestados desde la oposición Vamos a defender a siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos", escribió el riojano.
Un rato antes hizo lo propio el ministro de Interior, Diego Santilli: "No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al Gobierno".
También la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva:
