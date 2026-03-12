En medio de las críticas por el viaje en el avión presidencial y su vuelo de vacaciones a Punta del Este, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, salió a respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

"Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos", escribió en su cuenta oficial de X la hermana del presidente.

Adorni es uno de los dirigentes más cercanos a Karina. En tanto, luego por la misma red social se expresó el presidente Javier Milei. “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian…ÁNIMO Manuel Adorni...!!!”, publicó.

Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian...

ÁNIMO @madorni ...!!!

LLA!

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) March 12, 2026

De esta forma, el Gobierno rompió el silencio con un tema sensible a La Libertad Avanza como lo es el uso de fondos públicos tanto para el pago de los salarios y gastos de los funcionarios, con el trasfondo del discurso de equilibrio y austeridad en las cuentas públicas.

Otros funcionarios luego se sumaron a respaldar a Adorni como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que también lo hizo a través de un mensaje en redes sociales. "Ayer, hoy y siempre junto a Manuel Adorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediaticos orquestados desde la oposición Vamos a defender a siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos", escribió el riojano.

Ayer, hoy y siempre junto a @madorni

Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediaticos orquestados desde la oposición

Vamos a defender a siempre a los argentinos de bien.

Manuel es uno de ellos. — Martin Menem (@MenemMartin) March 12, 2026

Un rato antes hizo lo propio el ministro de Interior, Diego Santilli: "No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al Gobierno".

No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno.

A fondo con @madorni. — Diego Santilli (@diegosantilli) March 12, 2026

También la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva:

Todo mi apoyo a Manuel Adorni frente a las operaciones de siempre.

Cuando se cambia la Argentina y se dice la verdad, los que no quieren que el país avance reaccionan con ataques y difamaciones.



Con @madorni 24Siempre. — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) March 12, 2026