En el Centro Universitario se firmó el convenio que une a la universidad del Este y al municipio para la implementación de 11 carreras universitarias gratuitas para estudiantes de Ramallo y la región.

Las carreras que se dictarán este año 2025 en el Centro Universitario José Orlando Gaeto, son: Lic. en Relaciones Públicas; Lic. en Periodismo; Lic. en Publicidad; Lic. en Comercialización; Lic. en Administración; Abogacía; Martillero Público; Lic. en Gestión Educativa; Lic. en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Laboral; Profesorado Universitario y Lic. en Ciencias Políticas.

En total son 357 alumnos de Ramallo y la región que a partir del martes 25 de marzo darán comienzo a la cursada de estas 11 carreras universitaria, a través de clases virtuales y clases presenciales que tendrán lugar en el Centro Universitario, al igual que los exámenes.

Estuvieron presentes el intendente Mauro Poletti, el rector de la universidad Bruno Díaz, la subsecretaria de educación Laura Castro Sabbattini y docentes de la universidad.

Luego de la firma de convenio el intendente Mauro Poletti se dirigió a los alumnos que cursarán las diferentes carreras que se dictarán a partir del martes 25 de marzo.

“Espero no emocionarme, porque en realidad este edificio es como mi hijo, agradecerle a mi querido amigo Bruno Díaz que siempre está dándonos una mano, les cuento que nosotros veníamos gestionando carreras con algunas universidades desde hace más de un año y él nos hizo el trabajo más fácil para que nosotros podamos tener una oferta académica fuerte, podamos ir profundizando y ampliándola años tras años, eso te lo quiero agradecer por todo el apoyo no para mí sino para el distrito de Ramallo y su gente”.

Bruno Díaz, por su parte, manifestó:

“Hoy es un día muy especial, recuerdo que hace 8 años atrás, Mauro me muestra 4 palitos y me dice acá vamos a hacer el centro universitario, pasan unos mese me trae de vuelta y ya había una estructura montada, después las vicisitudes de la vida hicieron que el proceso se atrase y el año pasado vengo y me encuentro con este edificio increíble que brinda una oportunidad tremenda para desarrollar su futuras carreras e iniciar su vida académica en esta universidad, para nosotros es un momento mágico que tiene una importancia gigante como universidad”.

Finalmente, en una de las partes más emotivas del discurso, el intendente les agradeció a los estudiantes y les pidió que se apropien del Centro de Estudiantes “porque este lugar es de ustedes gobierne quien gobierne porque para nosotros la educación es una política de estado que trasciende los gobierno”.

“Quiero agradecerles que hayan confiado en nosotros y ojalá se reciban y se conviertan en profesionales porque además de necesitar para el partido de Ramallo mucha gente buena como ustedes, también necesitamos que ustedes se formen para pensar un Ramallo de aquí a 30 años y podamos tener un futuro deferente”, cerró.