Un joven fue abatido por un efectivo de la Policía de la provincia de Buenos Aires tras un enfrentamiento armado que se inició durante un patrullaje y culminó luego de una persecución. El derrotero del delincuente incluyó una fuga por los techos de viviendas del barrio Belisario Roldán, en Mar del Plata.

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El sujeto fue identificado como Gustavo Damián Buenahora, de 23 años, quien murió en el acto tras el impacto de un disparo mientras se encontraba en el techo de una casa. El hombre abatido estaba a bordo de una motocicleta con pedido de secuestro activo por un robo agravado cometido horas antes.

El intendente local, Agustín Neme, se pronunció tras el episodio ocurrido durante una persecución, en el que un efectivo policial se enfrentó al delincuente armado.

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Quiero ser muy claro: nuestro respaldo es para los policías que cumplen con su deber, respetan la ley y arriesgan su vida todos los días para cuidar a nuestros vecinos.



Hoy, durante una persecución, un efectivo se encontró frente a un delincuente armado que, según las… pic.twitter.com/o3K7dZ2d5u — Agustin Neme (@agustin_neme) September 9, 2026

Neme destacó que la Justicia consideró que el agente actuó en legítima defensa y no dispuso su detención. “Nuestro respaldo es para los policías que cumplen con su deber, respetan la ley y arriesgan su vida todos los días para cuidar a nuestros vecinos”, expresó.

Y fue contundente: “El enemigo es el delincuente. Al policía que actúa dentro de la ley, todo nuestro respaldo.”

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