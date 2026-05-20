Momentos de máxima tensión se vivieron este miércoles en la colectora de la Avenida General Paz, a la altura de la avenida 25 de Mayo, en el partido bonaerense de San Martín, durante una protesta encabezada por ATE contra las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.

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La movilización, que incluyó trabajadores estatales, gremios y representantes de pymes, terminó con incidentes, corridas y empujones cuando efectivos de la Policía de la Ciudad avanzaron para despejar la zona. En medio del operativo hubo gas pimienta, personas golpeadas y escenas de caos.

Corridas y empujones en la colectora de la General Paz, a la altura de la avenida San Martín, durante una protesta de ATE pic.twitter.com/plLFcyyg7i — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 20, 2026

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quedó cara a cara con los efectivos y pidió que frenaran la represión. Las cámaras de televisión mostraron al funcionario en la primera fila mientras avanzaba el cordón policial.

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“Esto genera violencia”, se escuchó reclamar en medio de los empujones, mientras manifestantes denunciaban que la protesta era pacífica y que la intervención policial buscaba “provocar caos”.

Durante los incidentes también resultó herido un oficial de la Policía de la Ciudad, que cayó al piso en medio de los forcejeos y debió ser retirado por otros efectivos. Según relataron desde el lugar, no podía mantenerse en pie.

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Hay un policía herido durante las corridas y empujones en la colectora de la General Paz: se trata de un oficial de la Policía de la Ciudad. pic.twitter.com/0llqoFxKFu — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 20, 2026

Además, varios manifestantes denunciaron haber sido golpeados. “Me dieron un golpe en la cabeza, no veo muy bien”, dijo uno de los participantes mientras era asistido tras los enfrentamientos.

La protesta había sido convocada por ATE Nacional y contó con la presencia de su secretario general, Rodolfo Aguiar, junto al dirigente sindical Oscar de Isasi.

Entre los reclamos, los manifestantes denunciaron el cierre de pymes y la pérdida de puestos de trabajo. “Estamos en San Martín, capital nacional de la pyme. No podemos permitir que esto siga pasando”, expresó uno de los participantes.

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"Me dieron un golpe en la cabeza": hay manifestantes heridos durante la protesta. Incidentes y tensión en la General Paz pic.twitter.com/UxUVNjfpXt — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 20, 2026

También habló una dirigente del gremio textil local, quien aseguró: “Hemos perdido 20 mil trabajadores textiles en toda la República Argentina y cerraron 25 mil comercios”.

La tensión se mantuvo durante varios minutos sobre la colectora de la General Paz, mientras la Policía intentaba liberar la circulación y los manifestantes resistían el avance de los efectivos. Hasta el momento no hubo información oficial sobre el operativo ni sobre quién dio la orden de intervenir.