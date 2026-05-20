Policía de la Ciudad reprimió protesta de ATE en San Martín y Katopodis quedó cara a cara con los efectivos: hay heridos
La manifestación se realizó sobre la colectora de la Avenida General Paz, a la altura de 25 de Mayo, en el partido bonaerense de San Martín. Hubo corridas, empujones, gas pimienta y al menos un policía y varios manifestantes heridos. El ministro bonaerense Gabriel Katopodis intervino en medio de la tensión y pidió frenar la represión.
Momentos de máxima tensión se vivieron este miércoles en la colectora de la Avenida General Paz, a la altura de la avenida 25 de Mayo, en el partido bonaerense de San Martín, durante una protesta encabezada por ATE contra las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.
La movilización, que incluyó trabajadores estatales, gremios y representantes de pymes, terminó con incidentes, corridas y empujones cuando efectivos de la Policía de la Ciudad avanzaron para despejar la zona. En medio del operativo hubo gas pimienta, personas golpeadas y escenas de caos.
Uno de los momentos más tensos se produjo cuando el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quedó cara a cara con los efectivos y pidió que frenaran la represión. Las cámaras de televisión mostraron al funcionario en la primera fila mientras avanzaba el cordón policial.
“Esto genera violencia”, se escuchó reclamar en medio de los empujones, mientras manifestantes denunciaban que la protesta era pacífica y que la intervención policial buscaba “provocar caos”.
Durante los incidentes también resultó herido un oficial de la Policía de la Ciudad, que cayó al piso en medio de los forcejeos y debió ser retirado por otros efectivos. Según relataron desde el lugar, no podía mantenerse en pie.
Además, varios manifestantes denunciaron haber sido golpeados. “Me dieron un golpe en la cabeza, no veo muy bien”, dijo uno de los participantes mientras era asistido tras los enfrentamientos.
La protesta había sido convocada por ATE Nacional y contó con la presencia de su secretario general, Rodolfo Aguiar, junto al dirigente sindical Oscar de Isasi.
Entre los reclamos, los manifestantes denunciaron el cierre de pymes y la pérdida de puestos de trabajo. “Estamos en San Martín, capital nacional de la pyme. No podemos permitir que esto siga pasando”, expresó uno de los participantes.
También habló una dirigente del gremio textil local, quien aseguró: “Hemos perdido 20 mil trabajadores textiles en toda la República Argentina y cerraron 25 mil comercios”.
La tensión se mantuvo durante varios minutos sobre la colectora de la General Paz, mientras la Policía intentaba liberar la circulación y los manifestantes resistían el avance de los efectivos. Hasta el momento no hubo información oficial sobre el operativo ni sobre quién dio la orden de intervenir.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión