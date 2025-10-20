Un adolescente de 16 años fue abatido al intentar robarle la camioneta a un efectivo de la Policía Bonaerense. El hecho ocurrió en la localidad de El Palomar, partido de Morón, cuando el uniformado realizaba viajes con su vehículo particular.

Ads

El episodio tuvo lugar en la esquina de Ceferino Namuncurá y Pampa, cuando el joven, identificado como Ariel Muñoz, subió al asiento del acompañante y lo apuntó con un arma. Detrás se ubicaron dos cómplices. Según fuentes de la investigación, el delincuente le arrebató el celular y las llaves de la camioneta Chery Tiggo gris, pero no advirtió que la víctima era un policía de la Local de Ituzaingó.

“Lo apuntaron a la cabeza, le hicieron descender y tirar al piso. Antes de que arranquen, dio la voz de alto y disparó para evitar que le lleven la camioneta. Ahí hirió a uno de ellos, que es el que terminó fallecido”, precisaron fuentes del caso citadas por Primer Plano Online.

Ads

Tras el ataque, los cómplices arrastraron al herido y escaparon del lugar. Minutos después, un joven con las mismas características ingresó sin vida al Hospital Posadas, trasladado por dos hombres y una mujer que lo llevó en su auto particular. Los dos acompañantes quedaron detenidos y se investiga si participaron del robo.

El fiscal Pablo Cabrejas, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Morón, espera tomarles declaración en las próximas horas. Ninguno de los sospechosos ni el fallecido tenían armas al momento de ser interceptados, por lo que se presume que fueron descartadas durante la huida.

Ads

Puede interesarte

El policía resultó ileso y la Justicia determinó que actuó en legítima defensa, sin adoptar medidas en su contra.

Este caso se suma a otro ocurrido hace 48 horas, donde otro efectivo policial también abatió a dos delincuentes en circunstancias similares dentro del conurbano bonaerense.