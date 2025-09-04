Un nacimiento fuera del hospital, pero con final feliz, tuvo lugar este miércoles en Merlo. Policías locales asistieron a Gisella, de 31 años, quien se encontraba en una avanzada etapa de trabajo de parto en su casa del barrio Pompeya, sobre la calle Operativo Cóndor 421.

El llamado al 911 alertó al Destacamento de Merlo, que envió de inmediato al Sargento Maximiliano Davove y a la Oficial Micaela Ojeda. Sin margen para esperar a personal médico, los agentes ayudaron a que naciera un bebé varón sano y sin complicaciones.

Minutos después, según informó el medio local Viví el Oeste, una ambulancia trasladó a la madre y al recién nacido al Hospital Héroes de Malvinas de Merlo para completar los controles médicos correspondientes.

El padre del niño, Walter Omar Guillén (36 años), expresó su agradecimiento: “Estoy muy emocionado por la rapidez y humanidad de los policías. Sin ellos, esto no habría sido posible”.

Este caso se suma a otras intervenciones policiales en la provincia donde la asistencia inmediata hizo la diferencia en situaciones de emergencia, reforzando la cercanía del personal de seguridad con los vecinos.

Foto: Viví el Oeste