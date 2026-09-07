Las demoras y cancelaciones que afectaron este lunes a las líneas Sarmiento, Roca y Mitre tuvieron su origen, según explicó el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, en un cambio implementado de manera repentina en el sistema de controles de alcoholemia y drogas para maquinistas y guardas.

Ads

El secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste del ferrocarril Sarmiento, por la lista Bordó, aseguró en diálogo con LANOTICIA1.COM que el nuevo procedimiento generó demoras de hasta 40 minutos y terminó afectando directamente la salida de las formaciones durante la mañana.

“La empresa cambió de un día para el otro el protocolo de alcoholemia y un control que llevaba cuatro minutos pasó a demorar 40”, explicó Sobrero.

Ads

Según relató, los trabajadores deben realizar el control antes de comenzar su jornada y recién pueden subir a la formación una vez que reciben el resultado. La demora en ese procedimiento provocó que maquinistas y guardas quedaran esperando, mientras los trenes permanecían detenidos y los pasajeros se acumulaban en las estaciones.

Puede interesarte

La empresa volvió al protocolo anterior

Sobrero sostuvo que el nuevo sistema comenzó a aplicarse durante la mañana y que, después de advertir las consecuencias que estaba generando sobre el servicio, la empresa decidió volver al mecanismo anterior.

Ads

“El sistema que instalaron es tan malo que duró dos horas. Después de que vieron que se cancelaban los trenes y todo eso, tuvieron que volver al sistema viejo”, afirmó.

Para el dirigente, el problema no está en la realización de controles de seguridad a los trabajadores ferroviarios, sino en la forma en que se decidió modificar el procedimiento.

“Está perfecto que haya controles. Lo que no puede haber es improvisación ni decisiones unilaterales que desorganicen el servicio”, sostuvo.

Ads

Menos personal para un procedimiento más complejo

El dirigente ferroviario también apuntó contra la reducción de personal y explicó que el nuevo sistema requería más tiempo y tareas administrativas.

“Antes vos tenías dos personas para hacer eso y ahora tenés una sola, por la reducción de personal que hubo. Obviamente así es imposible”, afirmó.

Según Sobrero, el protocolo anterior permitía completar el control de alcoholemia en aproximadamente tres o cuatro minutos, mientras que el nuevo procedimiento incorporaba más pasos, entre ellos la carga de datos de cada trabajador en una computadora.

“Tenés que cargar en la computadora nombre, apellido, todo eso. Hacer algo más complicado y con menos gente y, obviamente, ¿qué iba a pasar? Esto”, cuestionó.

En ese sentido, remarcó que si se pretende implementar un sistema más sofisticado, debe existir la cantidad de trabajadores necesaria para evitar que el control termine afectando la circulación de los trenes.

“Hay entre 250 mil y 350 mil pasajeros”

El impacto de las demoras cobra otra dimensión si se tiene en cuenta la cantidad de personas que utilizan diariamente el ferrocarril Sarmiento.

“Nosotros tenemos entre 250 mil y 350 mil pasajeros, depende de la época del año”, explicó Sobrero.

El dirigente advirtió que una demora de estas características durante el horario de mayor movimiento termina trasladándose directamente a los usuarios, muchos de los cuales llegan tarde a sus trabajos.

“Hay mucha gente que hoy va a tener que dar explicaciones en sus trabajos de por qué llegó tarde”, señaló.

La crítica por la falta de personal ferroviario

Sobrero también vinculó el episodio con una situación más general dentro del sistema ferroviario y cuestionó la cantidad de trabajadores que dejaron sus puestos en los últimos años.

“Se fueron 5.500 trabajadores. ¿Vos te creés que eso no afecta el servicio?”, planteó.

Según indicó, solamente en el ámbito del Sarmiento se fueron alrededor de 500 trabajadores, muchos de ellos técnicos, ingenieros y personal especializado.

“Todo te afecta”, sostuvo.

El dirigente también relacionó la situación con los recientes problemas registrados con la carga de la tarjeta SUBE, al señalar que la reducción de personal alcanzó también a las boleterías.

“Cuando hablan de plan motosierra, es eso. Después se ve en educación, se ve en salud, se ve en los trenes, en los colectivos”, cuestionó.

“Si nos hubiesen consultado, hubiésemos dicho cómo hacerlo”

Sobre el final, Sobrero insistió en que el cambio de protocolo podría haberse implementado sin afectar el servicio si se hubiera consultado previamente a los trabajadores ferroviarios.

“Si nos hubiesen consultado a nosotros, nosotros hubiésemos dicho cómo hacerlo. Pero no nos consultaron”, afirmó.

Y resumió su cuestionamiento al nuevo sistema: “Podés ser idóneo y no tener herramientas. Antes tenías dos personas para hacer un control de alcoholemia más sencillo. Ahora es una sola y más complicado porque tenés que hacer todos los trámites administrativos”.

De acuerdo con su relato, las quejas de trabajadores y usuarios terminaron obligando a la empresa a regresar al protocolo anterior, en una mañana en la que miles de pasajeros volvieron a sufrir las consecuencias de las demoras en el transporte ferroviario del AMBA.