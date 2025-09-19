Ponen en marcha oficialmente el Polideportivo N°19 José “Bocha” Marrero de General Pacheco
El Intendente de Tigre, Julio Zamora, monitoreó la apertura del establecimiento ubicado en la intersección de las calles Antártida Argentina y Corrientes. El predio consta de un total de 800m2 e incluye una pileta semi-olímpica con techo corredizo, vestuarios, sala de máquinas y consultorios médicos.
El Municipio de Tigre llevó adelante la apertura de actividades en el flamante Polideportivo N°19 José “Bocha” Marrero, ubicado en General Pacheco. Julio Zamora visitó el establecimiento y supervisó la puesta en marcha de las propuestas deportivas.
"Tenemos el orgullo de ver a este Polideportivo funcionando a pleno, con más de 1.400 vecinos inscriptos que son de la zona y que se han anotado para la pileta. Aquí han visto un lugar de encuentro para divertirse y también traer a sus hijos para que puedan pasar un buen momento", dijo el Intendente.
Y agregó: "En noviembre inician las inscripciones de verano y eso es una excelente noticia. Desde el Municipio de Tigre seguimos acompañando el desarrollo del deporte, como lo hicimos con la nueva pista de atletismo y los otros 18 centros deportivos. El objetivo es que la comunidad pueda tener un establecimiento de cercanía y puedan practicar las actividad que prefieran".
Quienes deseen inscribirse podrán acercarse al área de administración de lunes a viernes de 8.00 a 12.00 y de 13.00 a 20.00.
