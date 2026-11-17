La concesión del Camping Municipal de Mar del Plata abrió un nuevo frente de conflicto político. El concejal Diego García cuestionó las condiciones del acuerdo impulsado por el gobierno de Guillermo Montenegro, especialmente el canon mensual, la duración del contrato y el destino que tendrá el espacio ubicado frente al mar.

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Según informó el medio La Capital, el edil puso el foco en el monto que recibirá el Municipio por la explotación de las seis hectáreas del predio, ubicado sobre el Paseo Costanero Sur y con una superficie aproximada de 66.000 metros cuadrados.

“Por $1.800.000 por mes, Montenegro privatizó seis hectáreas frente al mar. ¿Te parece que ese precio corresponde?”, planteó García, en referencia al canon anual de 22 millones de pesos establecido para la concesión.

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El contrato contempla que la empresa adjudicataria, Bien Producido SA, explote el espacio durante 20 años, con la posibilidad de extender el vínculo por otros seis.

Dudas sobre la inversión anunciada

Otro de los aspectos que generó cuestionamientos fue el compromiso de inversión presentado por la firma, que contempla obras e infraestructura por aproximadamente $2.324 millones.

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García sostuvo que, al distribuir ese desembolso durante los 26 años que podría alcanzar la concesión, el promedio rondaría los 100 millones de pesos anuales.

Para el concejal, esa cifra debe analizarse en relación con los gastos que afronta la administración municipal. Como comparación, mencionó los 6.800 millones de pesos que, según indicó, se destinan mensualmente al servicio de higiene urbana.

“Puede parecer una cifra importante, pero cuando la comparamos nos damos cuenta de que es una inversión absolutamente irrisoria”, cuestionó.

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El edil aclaró que no rechaza la participación privada ni los procesos de licitación, aunque consideró que una concesión de estas características debería traducirse en ventajas concretas para los habitantes de la ciudad.

El futuro de las actividades de los Scouts

La modificación en el uso del camping también formó parte de los cuestionamientos. Hasta ahora, el predio era utilizado por la Asociación Civil Scouts de Argentina, que desarrollaba actividades recreativas y de formación al aire libre.

De acuerdo con García, más de 8.000 chicos scouts concurrían durante los fines de semana para participar de encuentros y propuestas vinculadas con la naturaleza.

El concejal advirtió que el nuevo esquema podría limitar el acceso de quienes no puedan afrontar los costos de ingreso y resumió su preocupación con una frase: “Si tenés dinero entrás, si no lo vas a mirar desde el alambrado”.

Críticas a las prioridades de Montenegro

En otro tramo de sus declaraciones, García cuestionó el rumbo de la gestión municipal y sostuvo que existen otras necesidades que deberían ocupar un lugar central en la agenda del Ejecutivo.

Entre ellas mencionó la inseguridad, el deterioro de las calles, las dificultades en los centros de salud y los problemas del transporte público.

También relacionó la concesión del camping con otras decisiones sobre espacios y servicios municipales. En ese listado incluyó las playas, las plazas, el Polideportivo Islas Malvinas, el estadio José María Minella y el Campo de Deportes.

“Desde el primer momento le pusieron bandera de remate a la ciudad. En nombre del progreso, Montenegro y sus aliados políticos privatizaron distintos espacios y servicios. Ahora también el Camping Municipal”, afirmó.

Por último, convocó a los vecinos a involucrarse en el debate sobre el futuro de Mar del Plata y manifestó su rechazo a que continúe este tipo de esquema de concesiones.

La discusión quedó planteada en torno al modelo de administración de los espacios públicos, el aprovechamiento económico de los predios municipales y las condiciones de acceso que tendrán los vecinos a partir del nuevo contrato.