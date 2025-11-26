En el marco de la trabada sesión en la Cámara de Diputados bonaerense para tratar el paquete de leyes económicas del gobierno de Axel Kicillof, Garciarena se mostró predispuesto a seguir discutiendo el Financiamiento solicitado.

En ese sentido, también se supo que el proyecto de Fiscal e Impositiva tendrá cambios y por ende se demora el inicio de la sesión este miércoles. Estas fueron las palabras del legislador ante los micrófonos de LANOTICIA1.COM

¿Qué pasó con el Fondo de Libre Disponibilidad para los Municipios? ¿Pudieron conseguir eso?

No, no se ha conseguido, por eso hoy no se va a tratar el endeudamiento. Eso ya está claro.

¿Y hay posibilidades de negociación para hasta el viernes que se anunció el cuarto intermedio?

Siempre hay posibilidades de negociación. Cuando hay diálogo hay posibilidades de negociación.

¿Están abiertos al diálogo?

Sí, es muy importante para nosotros tener los fondos para los 135 municipios de la provincia.

¿Y pudieron negociar? ¿Hablaron con (el interlocutor con el gobierno de Kicillof, Mariano) Cascallares?

No, no, justamente como no ha habido tiempo para hablar, decidimos posponer el tratamiento para que se produzca ya luego estos días.

¿Y ayer qué pasó en la reunión? Que había salido un dictamen de mayoría por el endeudamiento.

Nosotros no lo votamos.

¿Votaron en contra o se estuvieron?

No votamos, hay un solo dictamen y no lo acompañamos.

¿Y los cambios que pedían en la impositiva?

Estamos esperando la devolución del Ejecutivo, justamente por eso se va a demorar una hora la sesión.