Pese a que la cámara de Diputados bonaerense tiene una sesión convocada para las 14 horas de este miércoles, la comisión de Labor parlamentaria pasó a las 16. El paquete de Presupuesto 2026, Fiscal e Impositiva y Financiamiento está a la espera de ser tratado luego haber obtenido el dictamen.

Según fuentes parlamentarias señalaron a LANOTICIA1.COM, la oposición cree que no va a haber sesión, pero el oficialismo asegura que sí habrá.

La aprobación del endeudamiento requiere mayoría agravada: dos tercios de ambas cámaras, lo que implica 61 votos en Diputados y 31 en el Senado. Esa aritmética obligará al gobernador a intensificar las negociaciones con los bloques opositores.

Por otro lado, el Senado tiene una sesión convocada “en espejo” a partir de las 19 horas, sin novedades hasta el momento para su realización.

El paquete de leyes enviada por el ejecutivo de Axel Kicillof concentra la tensión política en la provincia de Buenos Aires desde hace semanas.

La movida se da en un contexto donde la oposición reclama también discutir cargos pendientes en organismos provinciales: directorio del Banco Provincia, lugares en el Consejo General de Educación, cargos en la Procuración y cuatro vacantes en la Suprema Corte bonaerense.

Cerca de Kicillof aclaran que estos temas no están en la mesa del Presupuesto y que serán parte de la agenda de 2026, pero en la Legislatura aseguran que forman parte natural del paquete de negociación.