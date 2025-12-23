Por el apretón financiero, Gonzáles Cháves pospone pago del aguinaldo a funcionarios políticos y mayoría de concejales
La comuna informó en un comunicado la "delicada situación financiera" de las arcas municipales. El aguinaldo de los municipales sí estará depositado.
En un comunicado, la comuna que gobierna Lucía Gómez, anunció que debido a una caída de los ingresos que obligaron a tomar medidas de ajuste, es que priorizarán el pago del medio aguinaldo a trabajadores municipales.
“Debido a la compleja situación económica que atraviesan los municipios de la provincia de Buenos Aires -que se refleja en que, en enero, 102 de 135 municipios se encontraban en superávit y que, para junio, esa cifra había caído casi a la mitad, con solo 60 municipios en esa condición, producto de una fuerte caída de los ingresos-, estamos frente a un escenario alarmante que atraviesa a la gran mayoría de los distritos bonaerenses”, señalaron.
Y agregaron: “Nuestro municipio no es la excepción. Durante todo el año registramos una marcada disminución de ingresos, lo que nos obligó a tomar medidas de ajuste para actuar con responsabilidad en la administración de las cuentas públicas y en el cumplimiento de los compromisos asumidos”.
Es por este motivo, anunciaron, que “se tomó la decisión de posponer el pago del aguinaldo para todos los funcionarios de la planta política y la mayoría de los concejales, a fin de priorizar el pago del aguinaldo de los trabajadores y trabajadoras municipales, que estará acreditado mañana, martes 23 de diciembre”.
“Sabemos que se trata de una situación financiera delicada y estamos redoblando esfuerzos para cumplir con cada compromiso, siempre con el objetivo de garantizar los servicios que corresponden a todos los vecinos y vecinas”, concluyeron.
