En un comunicado, la comuna que gobierna Lucía Gómez, anunció que debido a una caída de los ingresos que obligaron a tomar medidas de ajuste, es que priorizarán el pago del medio aguinaldo a trabajadores municipales.

“Debido a la compleja situación económica que atraviesan los municipios de la provincia de Buenos Aires -que se refleja en que, en enero, 102 de 135 municipios se encontraban en superávit y que, para junio, esa cifra había caído casi a la mitad, con solo 60 municipios en esa condición, producto de una fuerte caída de los ingresos-, estamos frente a un escenario alarmante que atraviesa a la gran mayoría de los distritos bonaerenses”, señalaron.

Y agregaron: “Nuestro municipio no es la excepción. Durante todo el año registramos una marcada disminución de ingresos, lo que nos obligó a tomar medidas de ajuste para actuar con responsabilidad en la administración de las cuentas públicas y en el cumplimiento de los compromisos asumidos”.

Es por este motivo, anunciaron, que “se tomó la decisión de posponer el pago del aguinaldo para todos los funcionarios de la planta política y la mayoría de los concejales, a fin de priorizar el pago del aguinaldo de los trabajadores y trabajadoras municipales, que estará acreditado mañana, martes 23 de diciembre”.

“Sabemos que se trata de una situación financiera delicada y estamos redoblando esfuerzos para cumplir con cada compromiso, siempre con el objetivo de garantizar los servicios que corresponden a todos los vecinos y vecinas”, concluyeron.

