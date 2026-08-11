El cierre de la textil Will Der S.A. impacta con despidos en dos ciudades bonaerenses, ya que unos 120 trabajadores fueron afectados en sus plantas de Las Flores y Tigre.

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Will Der es una empresa dedicada a la fabricación de indumentaria deportiva. Este lunes los trabajadores llegaron a la planta ubicada en la localidad de de Ricardo Rojas y encontraron las puertas cerradas y personal de seguridad en el interior.

En Las Flores, el secretario de Producción, Turismo y Ambiente local, Cristian Chiodini, aseguró que se trataba de un cierre definitivo. “No hay vuelta atrás. Anoche el directorio decidió dejar de operar y decidieron no extender la agonía. Asumieron el compromiso de pago de la indemnización”, explicó en diálogo con FM Alpha de Las Flores, el último viernes. La planta está instalada en el Sector Industrial Planificado, a la vera de la Ruta Nacional 3.

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La fábrica había llegado a contar con más de un centenar de trabajadores a fines de 2023, pero durante los últimos meses atravesó un proceso de reducción de personal que llevó la dotación a poco más de 20 operarios.

Por otra parte, en la planta de Tigre, los trabajadores sostenían este lunes que todavía no recibieron los telegramas de despido.

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En declaraciones a C5N, contaron que durante el fin de semana les llegó por WhatsApp un mensaje enviado por el abogado de la compañía, en el que se les informó que estaban suspendidos y que la empresa se comunicaría individualmente con cada uno para negociar un acuerdo. También reclamaban pagos adeudados.

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Will Der fue fundada en el año 2006 por Armando Anasal, Santiago Phelan y Marcelo López Imizcoz. "En sus comienzos se creó en base a las necesidades específicas del momento en que se vivía: devaluación, crisis, falta de importación, existencia de varios tipos de monedas y básicamente la difícil situación de las grandes marcas ante el impedimento de importación de gran parte de su colección", de acuerdo a la presentación en LinkedIn.

Buscamos extender nuestros valores a empleados y proveedores para poder generar un fuerte vínculo entre nosotros. Nuestro objetivo es establecer una contribución activa y voluntaria para el mejoramiento social, económico y ambiental fortaleciendo la situación competitiva de Will Der, apoyándonos en la ética profesional.

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La compañía trabajó como proveedora de marcas como Puma, Adidas, Salomon, Vans y Weis, además de contar con la licencia de Jockey International. También confeccionó indumentaria para atletas argentinos en los Juegos Olímpicos.