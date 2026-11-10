Ante el pico del "Super Niño", el Gobierno bonaerense promulgó la Ley 15.688, que autoriza a los intendentes de la provincia a destinar hasta el 100% de los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural asignados al mantenimiento de la red vial rural a la ejecución de obras hídricas.

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La norma publicada este martes en el Boletín Oficial tras ser sancionada por la Legislatura bonaerense, permite usar esos recursos, coparticipados o transferidos en el marco de la Ley 13.010, en obras de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y compra de equipamiento hídrico.

La habilitación es excepcional y tendrá una vigencia de 180 días corridos desde la publicación de la ley, por lo que se extenderá hasta los primeros días de mayo de 2027.

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En la legislación actual, los fondos recaudados del Inmobiliario Rural son distribuidos un 65% al Ejecutivo provincial, un 12% al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, un 3% al Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental y un 20% a los municipios en concepto de retribución por la administración del tributo.

La iniciativa del senador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, busca dotar de mayor poder de acción a los intendentes bonaerenses para ejecutar obras críticas y que su accionar no quede limitado a sólo el mantenimiento de la red vial rural.

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"Autorízase a los municipios de la provincia de Buenos Aires a disponer y aplicar, de manera indistinta, hasta

el cien por ciento (100 %) de los fondos coparticipados o transferidos con destino al mantenimiento de la red vial rural derivados del Impuesto Inmobiliario Rural (Ley N° 13.010 y sus modificatorias), a la ejecución de obras de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y adquisición de equipamiento hídrico", señala el principal artículo de la norma.

No obstante, la reasignación de los recursos constituye una “facultad” y no una obligación para los distritos, por lo que cada representante local podrá decidir si utiliza los fondos para atender la emergencia o mantiene su destino original para los caminos rurales.