Con el objetivo de garantizar la calidad del servicio de agua potable, este domingo 31 de mayo, personal técnico de AySA llevará adelante la limpieza e inspección de las rejas de la torre toma de la Planta Potabilizadora General Belgrano, ubicada en la localidad de Bernal, partido de Quilmes.

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Según precisó la compañía, “al amanecer, un equipo de buceo de AySA se acercará en embarcaciones a las torres de toma de agua, ubicadas en el interior del Río de la Plata, para realizar tareas rutinarias de limpieza y revisión de las rejas que evitan el ingreso de objetos provenientes del río”.

En ese sentido aclaró que “estas acciones se llevan a cabo con ayuda de tecnología avanzada y permiten generar un ahorro de energía y un mayor rendimiento del sistema de elevación.”

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“La torre toma de la planta es el primer punto de captación de agua del río, siendo esta nuestra materia prima. Por lo tanto, es de vital importancia realizar estas tareas preventivas para garantizar que el ingreso del agua sea fluido y evitar pérdidas de carga en el sistema de bombeo que puedan afectar el rendimiento de la planta potabilizadora”, se explicó.

Es por ello que con el fin de llevar a cabo correctamente los trabajos de limpieza, a primera hora de la mañana se procederá a la parada de las estaciones elevadoras dependientes de la Planta Potabilizadora General Belgrano.

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Esto podría afectar el normal funcionamiento del servicio durante la jornada en algunos barrios de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y algunas localidades de los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes.