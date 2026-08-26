Una convocatoria impulsada por gremios y organizaciones locales de Punta Indio tendrá lugar este jueves (27 de agosto) en el ministerio de Defensa de la Nación, que conduce Carlos Presti, para rechazar el proceso de reestructuración que atraviesa la Base Aeronaval y su transformación en Estación, con el consecuente traslado de escuadrilla y personal a Bahía Blanca.

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La seccional local de Suteba, junto a las centrales sindicales CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma, entidades barriales, agrupaciones políticas y clubes de la zona llamaron a la protesta por la medida que, dicen, afectará de manera directa a unas 250 familias de personal militar que deberán radicarse en otros puntos, además de generar incertidumbre sobre la continuidad laboral de 185 trabajadores civiles y 24 contratados que se desempeñan en el predio.

En este marco la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este jueves 27/08 un paro total de actividades y se sumará a la movilización.

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El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró: “El 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más. Por eso, tomamos esta medida extrema”.

Aguiar señaló además que no permitirán "el cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio, ya que esto no solo implicaría una afectación para los trabajadores y sus familias, sino que arrasaría con el entramado económico y social de la propia Punta Indio y Verónica. Haría desaparecer directamente al pueblo”.

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Bajo la consigna institucional "¡Sin trabajo ni educación pública no hay futuro posible!", la columna de manifestantes viajará hacia la Ciudad de Buenos Aires para reclamar la suspensión de las medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.

En tanto que sigue en funcionamiento la asamblea para evitar el cierre de la Base así como una Mesa de diálogo con las autoridades. En el marco de las acciones que se llevan adelante ayer (martes) los diputados nacionales Pablo Juliano (UCR) y Carlos Zapata (LLA), se reunieron con referentes de la Mesa de Defensa de la Base Aeronaval Punta Indio, representantes de todo el arco político y trabajadores civiles de la Base.

“También se realizó una presentación formal en el Ministerio de Defensa, donde el reclamo fue recibido por mesa de entrada y se aguarda el envío del número de expediente al correo electrónico de la Municipalidad. Durante la jornada se informó que la situación de la Base Aeronaval Punta Indio se encuentra en discusión entre autoridades nacionales y de la Armada”, indicaron desde la comuna.

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Por último se informó que solicitaron formalmente una audiencia con el Ministro de Defensa para el jueves 27, en el marco de la movilización prevista.