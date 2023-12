Sorprendemente aparecieron lagartos en barrios de Pilar, en zonas linderas a cursos de agua como el Río Luján. Desde la Asociación Patrimonio Natural brindaron algunas precisiones del fenómeno.

Con el calor, volvieron a aparecer lagartos en jardines de viviendas de Pilar.

Los inusuales visitantes fueron vistos en barrios como Parque Irizar el pasado fin de semana. Pueden encontrarse en piletas o en lugares con sombra. Cómo actuar ante esta situación. pic.twitter.com/n1NK4NnrlV — Pilar a Diario (@pilaradiario) December 11, 2023

"Son animales que no comen nada que sea más grande que un huevo, no ponen en riesgo a la gente y como son de sangre fría no pueden transmitir enfermedades", explicó Graciela Capodoglio, miembro de la Asociación Patrimonio Natural.

"Aparecen por la falta de agua y porque se les está invadiendo su hábitat", precisó a Pilar a Diario.

El director de Zoonosis de Pilar, Martín Caruso, aseguró que "no son peligros, por el contrario, son beneficiosos" ya que controlan plagas de ratones y caracoles.

El especialista aclaró que no ataca a humanos ni a mascotas. “Lo que se hace cuando te topás con uno, es darle el espacio para que pueda escapar", indicó.

"En el caso de que lo encuentre alguien en su domicilio no tienen que acorrarlarlo, porque estando acorralado podría llegar a atacar", precisó el veterinario.